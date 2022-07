En juin 2018, Alfa Romeo a révélé sa feuille de route qui listait les modèles GTV et 8C prévus pour 2022. Cependant, une version actualisée tirée des résultats du troisième trimestre 2019 de FCA n'incluait malheureusement plus ces deux modèles. À la déception des enthousiastes, les plans d'un coupé Giulia et d'une supercar à moteur central ont été mis de côté. Cependant, un nouveau rapport affirme qu'il pourrait encore y avoir une passionnante Alfa à moteur à combustion interne avant que la marque ne devienne électrique.

Car Magazine croit savoir qu'Alfa Romeo présentera un concept pour une supercar à part entière dès l'année prochaine. Si l'intérêt est grand, une voiture de série produite à faible volume sera lancée au milieu de la décennie. Au cœur de cette machine performante se trouverait le moteur V6 biturbo de 2,9 litres des Giulia et Stelvio en version Quadrifoglio. Ce moteur développe 510 chevaux et un couple de 600 Nm.

N'oublions pas qu'Alfa Romeo a brièvement vendu une Giulia GTA/GTAm dont le moteur six cylindres développait 540 chevaux tout en conservant le même couple. Le rapport n'exclut pas la possibilité d'un groupe motopropulseur hybride avec le savoir-faire de la Formule 1 en misant sur le lien avec Sauber. Un châssis monocoque en fibre de carbone est aussi possible, codéveloppé avec Sauber et/ou la marque sœur Maserati avec sa MC20.

Prenez ces détails des pincettes, mais il serait triste de ne pas avoir un adieu approprié pour le moteur V6 avant qu'Alfa Romeo ne passe à l'électrique. Selon un document publié il y a un an par la société mère Stellantis, la légendaire marque italienne deviendra une marque purement électrique en Europe élargie, en Amérique du Nord et en Chine en 2027. La Giulia de prochaine génération a déjà été annoncée comme un véhicule électrique, elle pourrait ne plus être une berline traditionnelle.

Alfa Romeo n'a eu aucun mal à vendre les 500 exemplaires de la Giulia GTA/GTAm, même si ceux-ci étaient extrêmement chers, atteignant jusqu'à 180 000 €. Une voiture finale à moteur à combustion interne serait un objet de collection, surtout sous la forme désirable d'une supercar. Espérons qu'il y a une part de vérité dans tout cela et que nous aurons un dernier modèle Alfa à essence avant que tout ne devienne électrique.

Note : Les photos montrent nos rendus de la GTV / Giulia Coupé et de la 8C avant que les voitures ne soient mises de côté.