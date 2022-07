Après l'abandon de la Giulietta et de la 4C, Alfa Romeo n'avait plus que deux modèles - Giulia et Stelvio. Le nouveau crossover compact Tonale est un modèle crucial pour la croissance future de la marque italienne, car le constructeur de Stellantis (en difficulté) veut doubler sa production d'ici fin 2023. Cela permettra à Alfa de passer d'une "marque d'émotions à une marque rationnelle", selon son patron britannique.

Dans une interview accordée à Autocar, Damien Dally a déclaré qu'Alfa Romeo s'est fixé pour objectif de se lancer dans des segments plus volumineux. Ainsi, un petit crossover - potentiellement baptisé "Brennero" - devrait être commercialisé en 2024 avec des moteurs à combustion et électriques. Un modèle exclusivement électrique suivra en 2025, lorsque de nouveaux produits seront lancés et que le moteur à combustion sera totalement supprimé. En 2027, les ventes de véhicules à moteur thermique prendront fin.

Entre-temps, des photos espion ont révélé que les voitures de taille moyenne Giulia et Stelvio devraient subir un léger lifting. Les deux seront vendues pendant quelques années encore avec un mélange de moteurs à essence et diesel avant qu'Alfa Romeo n'arrête définitivement les moteurs thermiques.

Dans un autre rapport, Auto Express affirme que la berline de prochaine génération reposera sur la plate-forme STLA Large et offrira une autonomie d'environ 800 kilomètres. Elle serait également dotée de capacités de chargement rapide, offrant 20 miles (32 km) d'autonomie pour chaque minute passée avec le câble de chargement branché.

Au-delà des produits orientés vers le volume, Damien Dally a déclaré à Autocar qu'il y aura bien un moment où Alfa Romeo sortira une autre voiture de sport :

"Pas tout de suite, car ce sont de petits segments, mais ce sont des voitures que tout le monde aimerait voir Alfa [fabriquer à nouveau], j'en suis sûr. Mettons en place un modèle économique durable, entrons dans les segments de volume, développons notre activité et nous pourrons alors rêver à nouveau."

Il a poursuivi en disant qu'Alfa a suffisamment de valeur en tant que marque pour lancer des voitures qui peuvent coûter 150 000 £, voire 500 000 £, à condition qu'il s'agisse d'un modèle en édition limitée. Avant d'en arriver là, il y aura quelques véhicules plus grands positionnés au-dessus de la Giulia et du Stelvio. À l'autre extrémité de la gamme, un nouveau modèle d'entrée de gamme pour remplacer la défunte MiTo est également dans les cartons. Comme vous l'avez peut-être entendu, Lexus est désormais la référence en matière de luxe pour Alfa Romeo.