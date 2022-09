Les super riches ont à leur disposition différentes supercars et hypercars vendues parfois à plusieurs millions d'euros. Il est courant que les constructeurs automobiles de prestige produisent un modèle en série limitée, que seuls quelques clients triés sur le volet peuvent s'offrir.

La marque Engler Automotive pousse le bouchon encore plus loin, en proposant un modèle complètement différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Il ne s'agit pas vraiment d'une voiture, mais d'un 'quad', ou plutôt, d'un 'super-quad' comme l'explique son fabricant. Il ne peut transporter que deux passagers, l'un assis derrière l'autre, et a un guidon.

Sur le site internet de son fabricant, on apprend que le Desat embarque un moteur V10 5.2 L emprunté à l'Audi R8 et à la Lamborghini Huracan. Engler Automotive précise qu'il développe 1100 ch et qu'il est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. La vitesse maximale de ce quadricycle est de 350 km/h. Toutefois, les personnes présentes au moment de son apparition au Salon Privé (Royaume-Uni) ont indiqué que la puissance réelle de l'engin n'est "que de" 600-650 ch.

"Animée par son puissant V10 de 5,2 litres, elle développe une puissance étonnante de 1100 CV pour un poids à vide de seulement 1100 kg. Cela nous permet d'être membre exclusif du "club" du rapport puissance/poids de 1/1, actuellement occupé par très peu d'hypercars", peut-on lire sur le site du fabricant.

Mesurant 4670 mm de long (empattement de 2650 mm) et 950 mm de haut, le Desat est décrit comme étant un "Superquad révolutionnaire [...] en plaçant le pilote au centre du véhicule, la Desat offre la tacticité et l'implication viscérale d'une superbike avec la vitesse brute et le drame d'une hypercar".

A ce stade, Engler Automotive n'a pas détaillé les informations à propos de la production et du prix de son engin. Il sera, sans aucun doute, produit pour une floppée de riches en mal de sensation et vendu à un prix à six chiffres (voire sept). Avant de terminer, il est à noter qu'il a été présenté en 2020 dans une livrée jaune. Il est depuis tombé aux oubliettes jusqu'à sa seconde apparition dans le salon anglais.