Quand on pense avoir tout vu, ce petit clip vient nous rappeler que la vie peut encore nous surprendre de temps en temps. On peut dire que cette Golf R a connu des jours meilleurs puisque la visibilité arrière est largement obstruée par... le toit écrasé !

Nous sommes curieux de savoir ce qui est arrivé à cette voiture, car les parties inférieures du véhicule sont apparemment intactes. Quoi qu'il en soit, la voiture est apparemment en bon état mécanique.

Hormis les piliers tordus et le toit affaissé, la compacte sportive semble intacte, bien que nous ne puissions pas voir si elle a subi des dommages à l'avant. La voiture a été repérée dans les rues de Barcelone en Espagne et quelqu'un assis sur le siège passager d'une voiture derrière a décidé d'immortaliser cette Golf R si particulière en vidéo. On imagine que le conducteur de la Golf accidentée, en plus de ne sans doute pas être tellement à son aise avec un toit qui doit le frôler la tête, doit espérer ne pas tomber sur une brigade de police !

Si nous sommes tous d'accord pour dire qu'un nouveau coupé Scirocco serait bienvenu dans la gamme Volkswagen, plier une Golf R de la sorte n'est pas la bonne façon de procéder. La remise en état de la voiture va coûter cher, car nous supposons que certains airbags se sont déployés lorsque le toit s'est soudainement transformé en un gros morceau d'origami métallique. Encore faut-il que la rigidité structurelle de la carrosserie après ce qui a dû être un impact violent n'ait pas été touchée !

Parmi les scénarios plausibles auxquels nous pouvons penser, un arbre ou un objet quelconque est tombé sur le toit de la voiture. Il est moins probable que la Golf soit tombée d'un pont ou d'une remorque de voiture et qu'elle ait fini avec les roues tournées vers le ciel.