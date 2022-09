La nouvelle a réchauffé le mois d'août (déjà chaud) qui vient de s'écouler : une nouvelle voiture de sport Alfa Romeo arrivera en 2023. Il ne s'agit pas d'une indiscrétion mais d'un scoop donné aux confrères d'Autocar directement par Jean-Philippe Imparato, le numéro un de l'entreprise, lors d'une interview.

Après être apparu puis avoir disparu des plans 2014 et 2018 d'Alfa Romeo, avec la naissance de Stellantis, le fer de lance sportif tant attendu du Biscione va enfin voir le jour. Quand ? Imparato n'a pas mentionné de date exacte, se contentant d'indiquer 2023 comme année de lancement du concept qui anticipera ses lignes.

Naturellement, la curiosité est grande, et nous avons donc entrepris d'imaginer à quoi ressemblera la nouvelle voiture de sport Alfa avec un rendu exclusif.

Passé et futur

Si l'hommage à la 33 Stradale - reconnue par beaucoup comme l'une des plus belles voitures de l'histoire - a été confirmé directement par Imparato, il ne faut pas s'attendre à une simple reprise dans une tonalité moderne des lignes de l'inoubliable coupé de la fin des années 60. À commencer par les feux avant, dont la taille est bien inférieure à celle de l'aînée.

La technologie et le langage stylistique ont en effet profondément changé et il est donc naturel de s'attendre à des lumières full-LED minces, avec un design en forme de U qui reprend en partie celui mis en évidence (en trois exemplaires) par la Tonale. Il peut également s'agir d'une référence au développement vertical de la 33 Stradale, avec des "coupes" lumineuses empiétant sur une partie du capot.

Les lignes générales devraient alors être plus angulaires, tout en laissant place à des rondeurs et à des surfaces plus sinueuses pour véhiculer sportivité et élégance.

Le nœud moteur

Nous savons comment Alfa Romeo, comme la grande majorité des constructeurs automobiles de la planète, se dirige vers un avenir 100 % électrique. Un avenir qui commencera en 2024, lorsque chaque nouveau modèle Alfa Romeo renoncera complètement aux moteurs à combustion, pour être définitivement retirés à partir de 2027.

La question qui se pose alors est la suivante : la sportive Alfa Romeo sera-t-elle électrique ou (également) animée par des moteurs à combustion ? La réponse se trouve dans le calendrier : si elle arrive fin 2024, elle pourrait être équipée d'une version modifiée du V6 des Giulia et Stelvio Quadrifoglio ; si, en revanche, elle est présentée en 2025, son destin sera d'aller vite, mais dans le silence des moteurs à zéro émission.

"Actuellement, il existe deux options: 100 % thermique ou 100 % électrique", prévoit M. Imparato, qui ajoute : "Ce sera très excitant, très exclusif et très cher".