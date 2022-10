Avec ses vues incroyables, sa gastronomie et ses routes, cette partie du monde a presque été conçue pour être appréciée au volant. Personne ne le sait mieux que Canossa Events, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'expériences de conduite personnalisées, qui s'est associé à Four Seasons Hotels and Resorts pour créer un circuit exclusif d'une semaine à travers la campagne italienne.

Intitulée "Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany", cette expérience est l'une des plus agréables et des plus luxueuses au monde.

Le point de départ de cette aventure d'une semaine est le Four Seasons Hotel Firenze, situé à Florence. Il s'agit d'une propriété de 66 000 m2 qui a ouvert ses portes en 2008 et propose des activités hors site telles que le golf, l'équitation et le tennis. L'expérience commence par un dîner de bienvenue au Faggio Garden de l'hôtel, avant le premier trajet du lendemain. Ensuite, les invités montent dans le véhicule de leur choix pour parcourir des itinéraires créés en combinant la connaissance approfondie de la région et les recommandations locales de Canossa Events.

En ce qui concerne les voitures, les participants peuvent soit apporter leur propre véhicule, soit choisir parmi les voitures de sport classiques et de luxe mises à disposition par l'équipe de service aux invités sur place. Chaque partie de cette expérience est conçue pour maximiser le plaisir et permettre aux invités d'explorer pleinement la Toscane. Comme le déclare Christian Clerc, président des hôtels et des centres de villégiature de Four Seasons :

"Nous avons collaboré avec Canossa Events pour créer quelque chose de vraiment spectaculaire pour nos clients - une aventure en voiture ultra-luxueuse où le voyage doit être apprécié autant que la destination. Avec pour toile de fond la campagne toscane, ponctuée par les meilleurs vins et offres culinaires de la région et livrée par nos artisans talentueux et attentionnés, Beyond by Four Seasons établit une nouvelle norme pour les voyages routiers de luxe."

Cet événement exclusif ne se résume pas à de simples circuits. Tout au long de la semaine, les invités ont droit à des visites privées, à des dégustations de vins dans des lieux prestigieux tels que les caves Antinori, et à l'accès à des lieux qui ne sont pas habituellement ouverts au public. Cela inclut une expérience culinaire florentine suivie d'une soirée à l'Opéra.

Ces expériences privées n'ont été rendues possibles que grâce à l'implication directe du maire de Florence, Dario Nardella, qui a déclaré : "Notre collaboration unique donne aux voyageurs un aperçu rare des sites incontournables de la région, des itinéraires cachés et des secrets les mieux gardés - l'étoffe d'un séjour italien incroyablement mémorable."

Beyond by Four Seasons est le résultat d'un partenariat entre l'une des entreprises d'hospitalité les plus luxueuses au monde et une société de commissariat d'événements de premier plan, qui partagent leurs vastes connaissances pour créer des expériences qui ne peuvent être reproduites par le public, comme le déclare Luigi Orlandini, président-directeur général de Canosa Events : "En partenariat avec Four Seasons, nous avons conçu une offre incroyablement unique, permettant aux invités de profiter de chaque moment spécial passé sur la route et les inspirant à s'immerger dans les splendeurs de tout ce que la Toscane peut offrir."

L'année 2022 marque la première année de Beyond by Four Seasons, qui s'étend sur six nuits du 24 au 30 septembre. Bien que la participation exacte des véhicules soit gardée privée, les participants de cette année ont sorti une grande variété de voitures, allant des voitures de sport des années 1950 aux dernières hypercars et véhicules électriques. Quel que soit le véhicule choisi, un haut niveau de personnalisation et d'attention aux détails permet à Beyond by Four Seasons d'offrir à ces quelques passionnés d'automobile la conduite de leur vie.

Pour connaître les modalités de réservation des futures expériences de conduite, veuillez consulter la page Beyond by Four Seasons ou envoyer un courriel à beyond@fourseasons.com.