Il n'y a pas beaucoup de modèles à moteur V10 dans les rues, et chaque fois que nous croisons l'un de ces véhicules, nous sommes heureux comme des enfants. L'un des meilleurs exemples est la BMW M6 E63 - une voiture qui partage sa mécanique avec la M5 E60.

La vidéo que vous voyez en haut de cette page provient d'AutoTopNL. Ces gars-là sont des conducteurs professionnels d'Autobahn - si tant est que cela existe - et savent très bien quels tronçons de l'autoroute allemande ne sont pas limités en vitesse. La vidéo nous emmène à bord d'une BMW M6 E63, mais elle n'est pas de série.

Nous ne connaissons pas toutes les modifications apportées au coupé bavarois, mais nous savons qu'il est équipé d'un système d'échappement modifié avec un tuyau direct. Cela signifie un peu plus de puissance et une note d'échappement plus sonore. Vous pouvez l'entendre même de l'intérieur et nous devons admettre que c'est probablement l'une des voitures les plus sonores que nous ayons entendues ces derniers temps.

L'accélération est tout aussi impressionnante. Les 200 km/h ne sont qu'une formalité. La jauge de température du moteur reste figée pendant toute la course et la seule chose qui semble un peu inquiétante est la vitesse à laquelle le carburant se vide.

Cela ne devrait pas être une surprise. Le moteur V10 de 5,0 litres sous le capot n'a jamais été conçu pour l'efficacité économique. Au contraire, le moteur S85 offre des niveaux de performance élevés, avec jusqu'à 507 chevaux. Sortie d'usine BMW, la vitesse maximale était limitée électroniquement à 250 km/h ou à 305 km/h avec le pack M-driver en option. Ce véhicule particulier était soit équipé de ce pack, soit modifié avec suppression du limiteur de vitesse.