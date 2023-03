Les préparatifs battent leur plein pour la troisième édition du Cavallino Classic, le Concours d'Élégance consacré à 25 Ferrari exclusives. Du 12 au 14 mai, Modène, la ville natale d'Enzo Ferrari, accueille l'un des événements les plus glamour, dont le point culminant est le défilé dans le centre historique de la ville émilienne.

Le même week-end, Modène accueille le Motor Valley Fest, un week-end entièrement consacré aux moteurs.

Célébration de l'excellence de Modène

L'événement se déroule principalement à la Casa Maria Luigia qui, pour l'occasion, n'est ouverte qu'aux participants du Concours et à un nombre très limité d'invités. En plus d'admirer les voitures vedettes en personne, il y aura des dégustations de mets et de vins par le chef étoilé Massimo Bottura.

Les voitures participantes seront jugées selon les directives du Conseil consultatif international pour la préservation de l'automobile Ferrari (IAC/PFA).

Cavallino Classic Modena, le Ferrari dell'edizione 2022

Pour l'instant, il n'y a pas encore de liste de participants, mais il est clair que certaines des voitures sélectionnées pourraient être des exemplaires de course rares. En effet, cette année marque le retour de Ferrari dans le championnat du monde d'endurance avec une hypercar qui inspirera également un modèle de route en édition limitée.

Rappelons que parmi les Ferrari décorées lors de la dernière édition figuraient une rarissime 166 MM Touring de 1950 et une 250 GT California de 1962. En ce qui concerne les voitures de piste, l'édition 2022 comprenait des modèles tels que la 348 GTC LM (fabriquée à seulement deux exemplaires et qui a également participé aux 24 heures du Mans en 1994), la 360 Modena Challenge de 1999 et la F430 GT3 de 2008.

Et quelle est, selon vous, la plus belle Ferrari de tous les temps ? Laquelle pourrait être inscrite au concours et laquelle pourrait gagner ?