Gordon Murray Automotive va élargir sa gamme de supercars avec un modèle cabriolet. GMA a publié un teaser de la T.33 Spider avant sa présentation officielle le 4 avril prochain. Ce croquis montre la voiture de profil, avec plusieurs évolutions qui la distinguent du coupé.

Aucun autre détail n'a filtré pour le moment, si ce n'est qu'elle sera animée par un V12. La T.33 est dotée d'un V12 atmosphérique conçu par Cosworth, également présent dans la T.50. Il développe 607 Chevaux pour 450 Nm et ne pèse que 188 kg.

Le V12 de la Spider devrait être proposé avec une boîte de vitesses à six rapports manuelle ou avec des palettes, comme sur le modèle coupé. Le superbe rapport poids/puissance de la T.33, qui est meilleur que celui de la McLaren F1 dans le coupé, devrait en revanche disparaître puisque le cabriolet sera probablement plus lourd.

L'habitacle devrait être similaire à celui de la T.33 classique. On peut s'attendre à ce que le cabriolet soit équipé d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Le croquis donne enfin des indices sur de légères modifications stylistiques apportées aux boucliers avant et arrière, qui semblent différents même s'il ne s'agit que d'un premier aperçu.

GMA – fondé par Gordon Murray, ancien directeur technique de Brabham et McLaren en F1 – assure avoir toujours eu l'intention de commercialiser cette T.33 Spider. "En fait, j'ai dessiné la Spider avant le coupé pour avoir la certitude que les proportions fonctionnaient", a assuré l'ingénieur, précisant que la T.33 Spider allait offrir "une expérience de conduite totalement passionnante, ne ressemblant à rien d'autre."

Le tarif de la T.33 Spider reste lui aussi mystérieux. Le modèle de base est proposée à partir de 1,37 million de livres sterling (1,56 million d'euros au taux de change actuel).