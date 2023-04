L'Acura Integra Type S 2024 fera ses débuts tant attendus avant sa mise en vente, d’abord aux États-Unis, en juin. Le public américain pourra d’ailleurs voir la berline sportive pour la première fois au Grand Prix de Long Beach, parrainé par le constructeur, ce week-end. Aucun détail sur les prix n'est disponible à ce stade.

La Type S est dotée d'un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit 320 chevaux à 6 500 tr/min et 420 Nm de couple disponible entre 2 600 et 4 000 tours. Ces chiffres font du nouveau modèle l'Integra la plus puissante jamais disponible chez Acura. Le seul choix de boîte de vitesses est une manuelle à six vitesses avec correspondance de régime et un différentiel à glissement limité.

Acura ne propose pas d'estimations pour le temps de 0 à 100 km/h ou la vitesse de pointe du modèle. La suspension comprend des amortisseurs adaptatifs avec les modes de conduite Confort, Sport et Sport+. La barre stabilisatrice avant mesure 1,14 pouce (29 millimètres) d'épaisseur, soit 0,08 pouce de plus que l'Integra ordinaire.

Les freins avant comprennent des étriers monoblocs à quatre pistons Brembo. Des écopes intégrées dans le carénage assurent leur refroidissement. La voiture est dotée de roues de 19 pouces avec une finition gris requin et un design à dix rayons, avec des Michelin Pilot Sport 4S.

Des équipements à n’en plus finir

L'extérieur est disponible dans la couleur Tiger Eye Pearl exclusive au modèle. La Type S porte de nouveaux panneaux de carrosserie devant les montants A. Cela comprend un carénage avant révisé et un capot en aluminium avec une section ventilée. Les ailes sont également plus larges. À l'arrière, la berline est dotée d'un diffuseur et d'un échappement central à trois sorties.

À l'intérieur, l'Integra Type S est livré de série avec des sièges avant chauffants et des traversins plus fermes. Le conducteur fait face à un groupe d'instruments numériques de 10,2 pouces et un système d'info-divertissement à écran tactile de 9 pouces au-dessus de la console centrale. Il prend en charge Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Un affichage tête haute, une chaîne stéréo ELS Studio 3D à 16 haut-parleurs et un chargeur de téléphone sans fil font partie des autres équipements intérieurs.

Acura proposera l'Integra Type S avec plusieurs accessoires sportifs. Ils comprendront des pièces en fibre de carbone pour le becquet arrière et les capuchons de rétroviseurs. Il y aura des roues de 19 pouces de couleur cuivre et un badge Acura illuminé. À l'intérieur, un pommeau de levier de vitesses en titane sera disponible.