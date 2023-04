Le groupe BMW s'est associé à des spécialistes du recyclage, de la transformation de matières et à des membres de la communauté scientifique avec pour objectif de renforcer l'économie circulaire dans le monde de l'automobile.

Le projet, nommé Car2Car, est soutenu par une subvention de 6,4 millions d'euros du Ministère fédéral de l'Environnement, et va mener des études autour de l'aluminium, l'acier, le verre, le cuivre et le plastique.

BMW cherche à développer des méthodes innovantes de démontage et de tri automatisé afin d'améliorer la qualité des matières premières issues du recyclage des véhicules qui quittent les routes.

Le but est d'augmenter la proportion de matériaux recyclés utilisés dans les nouveaux modèles de BMW d'environ 30 à 50 %. À terme, le projet a pour objectif de permettre à BMW d'utiliser 50% de matériaux recyclés dans ses voitures.

La capacité de recyclage des matériaux est déjà prise en compte pour la conception des nouveaux modèles. Les membres du projet Car2Car vont analyser les pièces de chaque véhicule pour faciliter leur recyclage, en s'appuyant sur des outils numériques et l'intelligence artificielle. Le but est notamment d'automatiser le processus de recyclage. La technologie robotique permet d'automatiser une partie du démantèlement des véhicules recyclés.

La technologie numérique et l'intelligence artificielle (IA) peuvent automatiser et accélérer le processus de recyclage, qui a été réalisé manuellement jusqu'à présent. Le processus de démantèlement peut être partiellement ou entièrement automatisé à l'aide de la technologie robotique.

En associant les deux, il sera possible d'améliorer la qualité des matériaux grâce à des systèmes de détection et de tri assistés par des systèmes optiques et l'intelligence artificielle. Des capteurs vont ainsi être développés pour identifier les différents alliages d'acier et d'aluminium.

Ce n'est pas la première initiative de se type lancée par BMW, également à la tête du consortium Future Sustainable Car Materials, qui travaille sur des procédés innovants et de nouveaux matériaux durables afin de réduire l'empreinte carbone des matières premières comme l'acier et l'aluminium.