Ces derniers jours ont vu la présentation de la 750S, héritière de la 720S avec un V8 biturbo porté à 750 ch et une carrosserie encore plus aérodynamique. L'actualité de McLaren n'est cependant pas terminée, avec deux nouveaux modèles à venir dans les prochaines années.

Des informations supplémentaires sur le sujet proviennent d'Automotive News, qui a recueilli d'importantes rumeurs à la suite d'une réunion mondiale à laquelle ont participé tous les concessionnaires McLaren.

La nouvelle hypercar

Des sources anonymes ont indiqué à AN que l'entreprise travaille sur un nouveau modèle de la"Super Series" prévu pour 2026. Rappelons que cette famille de voitures comprend certaines des McLaren les plus exclusives de tous les temps, telles que la Senna, la Speedtail et l'Elva.

McLaren P1 GTR

Il s'agirait donc d'une successeure de la P1, la première hypercar hybride de Woking, qui développe 916 ch. On s'attend donc à des performances très élevées, même si la production sera limitée à quelques exemplaires dans le monde.

SUV ou vaisseau amiral ? Ou les deux ?

La deuxième McLaren prévue pour les prochaines années (on parle de 2028) est une voiture quatre portes. Plutôt qu'une supercar classique, il s'agirait dans ce cas d'un vaisseau amiral ou d'un SUV, ce dernier étant le scénario le plus probable.

Dans tous les cas, une élégante berline signée McLaren, qui pourrait être une rivale directe de la Porsche Taycan, n'est pas complètement exclue. Pour en savoir plus sur les projets de l'entreprise, il faudra toutefois attendre les prochains mois.