Le récent décès de l'ingénieur et designer Giotto Bizzarrini, survenu le 13 mai, survient 55 ans après la fin de la production de ce qui est peut-être "son" modèle le plus représentatif, la 5300 GT Strada.

Granturismo aux lignes fascinantes et aux performances dignes des compétitions les plus prestigieuses, cette voiture est probablement l'apogée des capacités de création et de conception de l'ingénieur de Livourne, fruit de diverses expériences dans la création de voitures légendaires.

Il a travaillé avec les meilleurs

Avant de fonder sa propre marque, Giotto Bizzarrini a accumulé de l'expérience chez Alfa Romeo et surtout chez Ferrari, en participant à la création de modèles de la famille 250 comme la Testa Rossa, la California et la GTO et en collaborant avec l'ingénieur Carlo Chiti. Avec ce dernier, il fonde peu après sa première société, l'ATS, pour produire un modèle sportif qui n'aboutira cependant pas. Peu après, il ouvre son propre studio de design avec lequel il produit le moteur de la première Lamborghini et la voiture de sport Iso Grifo.

Bizzarrini 5300 GT Strada 1965, partie arrière

En 1964, l'ingénieur fonde enfin Bizzarrini Prototipi dans sa ville natale de Livourne. Selon les chroniques, l'élément déclencheur est un conflit avec la direction d'Iso au sujet de la production de la variante de course de la Grifo, que l'entreprise ne veut pas construire. Bizzarrini décide de faire cavalier seul, mais pour cela il doit d'abord produire une voiture de route en nombre suffisant pour l'homologation.

Bizzarrini 5300 GT Strada

La 5300 GT Strada

Bizzarrini va droit au but : son objectif est de rivaliser avec l'élite des constructeurs italiens de voitures de sport avec lesquels il a travaillé, de Ferrari à Lamborghini en passant par Iso. Il conçoit une voiture déjà orientée vers la compétition, essentielle (bien qu'il y ait une configuration avec quelques conforts supplémentaires dont la radio), avec des instruments au centre et même un siège conducteur très bas et fixe.

Bizzarrini 5300 GT Strada 1965, moteur

Bien que constructeur de moteurs reconnu, Bizzarrini n'a pas conçu lui-même le moteur de sa 3500 GT Strada, mais a choisi une unité produite en série et facile à régler si nécessaire, un V8 de 5,3 litres d'origine Chevrolet qui développait environ 360 ch dans la configuration standard, mais qui pouvait ensuite être porté à 400 ch avec un kit comprenant différents arbres à cames, collecteurs et carburateurs.

La boîte de vitesses est à quatre rapports, fabriquée par Borg-Warner, mais il est également possible de choisir le rapport de démultiplication. Longue d'un peu moins de 4,5 mètres et pesant environ 1 200 kg, la 5300 GT Strada passe de 0 à 100 km en 6,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.

Le style est directement inspiré de celui de la Grifo, œuvre de Giorgetto Giugiaro, et met l'accent sur les proportions, le long capot soulignant la position très arrière du V8. La Bizzarrini 5300 GT a été construite jusqu'en 1969 en 133 exemplaires qui atteignent aujourd'hui des prix très élevés, plus d'un million d'euros.