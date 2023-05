Le Lamborghini Urus hybride a de nouveau été aperçu. Toujours caché sous son camouflage, ces photos offrent un regard le plus clair sur le nouveau SUV. Bien que nous n'ayons toujours pas de date de lancement officielle ni de détails définitifs sur le véhicule, il y a tout de même des informations à tirer grâce à ces clichés.

Ces photos révèlent quelques différences mineures entre le Lamborghini Urus 2023 (voir ci-dessous) et le modèle hybride. Pour commencer, les phares semblent se rétrécir au-dessus d'une calandre révisée, et les évents inférieurs ont une forme plus prononcée. Le capot a l'air plus plat mais conserve son trait unique au-dessus de l'insigne.

Galerie: Lamborghini Urus Performante 2023

21 Photos

L'arrière conserve les formes du modèle actuel avec quatre sorties d'échappement. Ce look est cohérent d’après les précédentes informations obtenues à son sujet et son moteur, partagé avec la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (voir ci-dessous), associe un V8 bi-turbo de 4,0 litres à un moteur électrique.

Galerie: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2020)

14 Photos

Un modèle encore plus performant ?

Cet Urus devrait développer entre 675 et 820 chevaux alors que la Panamera de 690 chevaux est équipée d'une transmission automatique à double embrayage, avec huit rapports, et peut atteindre les 100 km/h en 2,7 secondes. La vitesse de pointe de cette dernière est de 315 km/h. Ces chiffres sont comparables à ceux de l'Urus actuel, qui utilise le même V8 et la transmission à huit rapports, sans le moteur électrique. Il est donc raisonnable de supposer que le modèle hybride sera encore plus rapide.

Les roues semblent toujours être les 22 pouces de l'Urus actuel, qui est habituellement chaussé de Pirelli. Cependant, l'hybride porte du Bridgestone à la place des pneus italiens utilisés sur le modèle de production.

Cela pourrait signifier que l'hybride obtiendra différents pneus pour favoriser la résistance au roulement. Mais cela pourrait aussi simplement signifier que Lamborghini a choisi un pneu moins agressif pour des tests par tous types de temps.

Partageant une plate-forme avec l'Audi Q8, la Porsche Cayenne et la Bentley Bentayga, l'Urus est le premier SUV de Lamborghini depuis le LM002 des années 1980. Comme son prédécesseur, l'Urus est un véhicule tout-terrain très performant, ce qui le rend capable de battre une Porsche 718 sur un circuit.