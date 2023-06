Que vous le souhaitiez ou pas, les assistances à la conduite avancées, voire totalement autonomes, deviennent peu à peu la norme dans l'industrie automobile.

Et même s'il est cohérent que certains des trajets les plus ennuyeux ou stressants soient assistés par ordinateur, la question peut se poser pour ce qui est censé apporter le plus de plaisir derrière un volant : la conduite sur circuit. Hyundai semble pourtant avoir la volonté d'utiliser des systèmes avancés pour assister les automobilistes sur routes fermées.

Au premier abord, on pourrait rejeter un tel concept, la conduite sur piste étant souvent synonyme de désactivation de toutes les aides à la conduite, mais la marque ne souhaite pas prendre les virages à votre place ou planifier des freinages ou accélérations autonomes. L'idée est plutôt de récolter des données et de les analyser pour donner des instructions de pilotage précises.

Hyundai a déposé un brevet pour cette technologie le 14 juin 2022 mais il a été révélé 12 mois plus tard. Dans le brevet 17/839,994, le constructeur coréen explique l'idée de construire une base de données notamment basées sur celles du pilotage du circuit.

Le système génèrerait ensuite des instructions de pilotage. Le système pourrait apprendre et s'optimiser pour indiquer au conducteur comment être plus rapide en piste.

Une concrétisation dans un modèle de série à court terme n'est aucun cas garantie, les constructeurs étant nombreux à simplement protéger des idées avec des brevets, mais on peut y voir la direction que Hyundai souhaite prendre.

D'autres constructeurs songent à des systèmes à utiliser hors des routes ouvertes. La semaine dernière Jeep a teasé un système de conduite autonome hors piste, pour aider les débutants comme les spécialistes de ce type de terrain à franchir des obstacles. Le système a été intégré dans des Grand Cherokee 4xe.