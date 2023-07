Entre le dévoilement de la 600 et de la Topolino, on peut dire sans risque de se tromper que Fiat a eu une semaine chargée. Et il y a plus à venir pour la branche italienne de Stellantis car une Panda de nouvelle génération fera enfin ses débuts le 11 juillet, mais pas mardi prochain. L’italienne se dévoilera l’été prochain cette date n’a rien d’aléatoire puisque le constructeur automobile fêtera ses 125 ans en 2024. La révélation a été faite par le PDG de Fiat, Olivier François, dans une interview pour Autocar.

Galerie: Fiat Concept Centoventi au salon de Genève 2019

30 Photos

Ce dernier pense qu'il y a de la place pour un autre modèle sous-compact, dans la gamme, qui n'entrera pas en conflit avec la Seicento. François a mentionné qu'il aura une approche "tout simplement intelligente" à la manière de Skoda pour que la Panda soit une voiture "cool, populaire, et abordable" dans le même esprit que les anciennes versions de la citadine mignonne. Il n'y a eu que trois générations de Panda, lancées en 1980, 2003 et 2011. Le mois dernier, une édition spéciale 4x40° a été présentée pour célébrer les 40e anniversaire du modèle à traction intégrale, introduit en 1983.

Galerie: Fiat Panda 4x40° 2023

36 Photos

Dacia dans le viseur

On pense que la nouvelle Panda a la Dacia Sandero en ligne de mire, en particulier le dérivé Stepway. Le patron de Fiat mentionne que ce sera un modèle mondial avec des éléments de style dérivés de la Centoventi. Sur la photo, le concept a déjà plus de quatre ans, ayant fait ses débuts en mars 2019 au Salon de l'automobile de Genève. Comme la nouvelle 600, la Panda va naître sur la plate-forme CMP et pourrait proposer des groupes moto-propulseurs hybrides et électriques.

Alors que la dernière Seicento mesure 4,17 mètres de long, la Panda de quatrième génération serait légèrement plus courte, soit environ 4 mètres. Pour la maintenir à bas prix, la version électrique évitera les batteries interchangeables du concept-car. La logique nous dit que la Panda EV ne sera probablement pas moins chère que la 500e (28 950 € en Italie), mais elle devrait être inférieure à la 600e (35 950 €).

L'autre petit crossover de Fiat, la 500X, continuera d’être produit pour le moment.

Galerie: Fiat 500X