Dolores Park est situé à deux pâtés de maisons au sud de Mission Dolores, à l'extrémité ouest du Mission District de San Francisco, en Californie. C'est un endroit agréable pour passer une journée de repos, avec de nombreux courts de tennis, un terrain de basket, un terrain à usages multiples et un terrain de football. D'habitude, c'est un endroit calme et paisible, mais le week-end dernier, une berline Lincoln blanche a sauté par-dessus les escaliers de Sanchez Street dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ce n'est pas la partie la plus effrayante de l'histoire.

Les images des caméras de sécurité jointes en haut de cette page montrent ce qui semble être une Lincoln Town Car approchant des escaliers de la rue Sanchez et sautant de la falaise. C'est un spectacle assez dramatique qui se termine par une voiture dont les roues sont tournées vers le ciel. Heureusement, personne n'a été tué ou blessé et aucun des passagers du véhicule n'a été blessé. Toutefois, la berline avait été volée et l'on peut clairement voir deux personnes s'enfuir de la scène juste après l'accident.

"Il y avait une femme qui tirait un homme, tout ensanglanté, et l'homme avait une cagoule, toute noire, habillé en noir. Elle était en noir, les cheveux roux, et leur criait : 'On a trois minutes avant que les flics n'arrivent ! Nous avons trois minutes, dépêchez-vous", a déclaré Michael Perez, habitant du quartier, à la chaîne CBS News. "Il y avait un autre homme et un autre encore coincé dans la voiture et ils étaient là, genre, 'Laissez-le ! Laissez-le !"

La police de San Francisco a confirmé que la voiture appartenait à un homme qui avait été victime d'un car-jacking. La division des vols du SFPD enquête actuellement sur l'incident, mais les officiers n'ont pas encore retrouvé les criminels. Selon des badauds, le propriétaire de la voiture s'est présenté après l'accident, affirmant que la voiture lui appartenait. "Il a dit qu'il passait par là, qu'ils ont ouvert sa portière, qu'ils ont fait sortir le gars, et qu'il a dit qu'il avait été attaqué avec une arme à feu sur la tête", a déclaré l'un d'entre eux à ABC7 News.

Le plus incroyable dans cet accident semble être le fait que quelques minutes auparavant, des personnes descendaient ces escaliers sans se douter de ce qui allait suivre.