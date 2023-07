La Mazda RX-8 est entrée en production en 2003 ce qui signifie que le constructeur a commencé à célébrer le 20e anniversaire du modèle au Japon, le 22 juillet 2023. Ces festivités vont durer jusqu'à la fin du mois d'août et la présentation de l'unique RX-8 Cabriolet sera l’un des moments forts. Le modèle peut être vu au Mazda Brand Space à Osaka.

Mazda n'a jamais mis en vente le cabriolet RX-8 et en regardant les photos en bas de cette page, on peut se demander comment le toit ouvrant s’adapte sur cette voiture. L’arceau de sécurité est énorme et les clichés suggèrent que la pièce est plus haute que le pare-brise. Il y a aussi de minuscules bosses derrière les sièges arrière alors que l’intérieur présente un mélange de cuir rouge et noir.

Galerie: Mazda RX-8 cabriolet présentation

3 Photos

Le cabriolet RX-8 a été dévoilé pour la première fois lors d'un événement d'entreprise Mazda en 2008 (voir ci-dessus). Des dirigeants s'y tenaient lors d'un défilé des modèles, alors en vigueur, du constructeur automobile. Pour ses 20 ans, les visiteurs du Mazda Brand Space ont la possibilité de s'asseoir au volant de ce cabriolet à condition que les agents de sécurité sur place soient suffisamment sympathiques pour accepter les demandes…

Remplacé par un SUV

La RX-8 a été construit jusqu'en juin 2012. Après sa fin, Mazda n'a pas vendu de véhicule avec un moteur Wankel pendant plusieurs années. Plus tard, la nouvelle MX-30 e-Skyactiv R-EV a relancé le concept du piston rotatif en utilisant à nouveau un moteur Wankel dans un véhicule de série.

Galerie: Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (2023)

47 Photos

Cependant, cela s’est fait d’une manière complètement différente que par le passé. L'unité de 830 cm3 a une puissance de 75 ch et un couple de 116 Nm. Mais surtout, le SUV électrique est forcément accompagné d’une batterie de 17,8 kilowattheures. Mazda propose ce modèle à partir de 35 990 euros.