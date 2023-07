La violence routière n'est pas un phénomène isolé des États-Unis. Partout où il y a des embouteillages fréquents et de longs trajets, elle éclate. Le phénomène n'est pas non plus dû à la marque ou au modèle des véhicules en cause. Cela peut arriver à n'importe qui, y compris au conducteur d'une Bugatti Veyron.

C'est ce qui s'est passé récemment à Jiangsu, l'une des principales provinces chinoises en matière de finances et de technologie. En regardant la vidéo de la caméra de surveillance mise en ligne, on ne peut pas dire quel conducteur est en tort ou fait preuve de violence routière. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que la BMW se trouvait sur la voie de droite et que la Bugatti Veyron a tenté de lui couper la route. La BMW accélère pour combler l'écart, obligeant la Bugatti à reculer. Quelques instants plus tard, le conducteur de la Bugatti tente à nouveau de couper la route. La BMW accélère à nouveau, et c'est alors que les deux voitures entrent en collision.

Galerie: Bugatti Veyron – 407 km/h atteint en 2005

12 Photos

La Bugatti Veyron a subi une large entaille au niveau du bas de caisse et de la portière côté passager. Il s'agit de dommages esthétiques qui ne semblent pas affecter le fonctionnement de la voiture, mais les réparations ne seront pas bon marché. Sachant qu'un jeu de pneus coûte 42 000 dollars et que l'entretien annuel s'élève à 25 000 dollars, le prix de la peinture et de la carrosserie risque d'être astronomique. Et comme il s'agit d'une Bugatti avec une carrosserie en fibre de carbone, un simple passage chez un carrossier ne fera pas l'affaire.

Produite de 2005 à 2015, la Veyron a été la première voiture fabriquée par Bugatti après que Volkswagen a racheté les droits sur le nom et le logo. Véritable véhicule vitrine de la marque, la Veyron n'a jamais été rentable pour le groupe. Elle était et est toujours propulsée par un moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs et sa vitesse de pointe est de 253 milles à l'heure. Au total, Bugatti a produit 450 Veyron avant de lancer la Chiron pour lui succéder.