L’Audi Q8 est sur le marché depuis maintenant cinq bonnes années et il n'est pas étonnant que depuis quelques mois, nous voyons de plus en plus de prototypes relookés passer sous les objectifs des photographes.

Le lifting du SUV phare sera dévoilé dans moins de deux semaines, le 5 septembre, et pour nous faire patienter encore un peu, Audi a dévoilé une nouvelle image officielle montrant la vue arrière du Q8 amélioré.

Galerie: Audi RS Q8 (2020)

17 Photos

Comme vous pouvez le voir, le design est bien connu mais les feux arrière révisés rappellent l'A8. Audi affirme que les phares ont également été révisés. Il est également mentionné, sans entrer dans les détails, qu'il y aura plus d'options pour personnaliser la voiture mais à part cela, il n’y a aucune autre information.

Que peut-on attendre du Q8 ?

On peut cependant faire quelques suppositions. Il est par exemple fort probable qu’Audi effectue des changements mineurs au niveau des pare-chocs et de la calandre. L’intérieur restera probablement le même (en grande partie) à l’instar du lifting de l’A8. La configuration avec les trois écrans semble encore assez récente pour être revue.

En ce qui concerne les moteurs, il ne faut pas non plus s'attendre à beaucoup de nouveautés. Les fonds sont actuellement utilisés pour le développement de l'électrique (dans leur globalité), il n'y a donc pas beaucoup de place pour des mises à jour des moteurs à combustion six et huit cylindres du Q8.

Il pourrait, par contre, y avoir une mise à niveau pour l’hybride rechargeable. Depuis fin 2020, la marque basée à Ingolstadt dispose de deux combinaisons de moteurs électriques V6 d'une puissance de 381 et 462 ch. Or, les autonomies électriques tournent autour de 45 kilomètres et ne sont donc plus compétitives. Une batterie plus grosse semble inévitable.

BMW dans le viseur

Comme le montrent les images espion, les modèles sportifs SQ8 et RS Q8 sont également rafraîchis. Mais il s’agit également davantage d’un nouveau look que de changements techniques importants. On ne sait pas si le RS Q8 (actuellement de 600 ch) sera également disponible avec le V8 de 630 ch de la RS 6 Performance.

Les grands SUV du groupe Volkswagen sont actuellement tous d'humeur à faire peau neuve. Outre le VW Touareg, la Porsche Cayenne a également été récemment revue et l’Audi Q7 devrait suivre prochainement. Le SUV purement 100 % e-tron a récemment fait peau neuve et est devenu le Q8 e-tron. Audi a toujours su confondre les noms de modèles et il ne serait peut-être pas si stupide de transformer le Q8 en Q7 Sportback dans le cadre du lifting, mais il est peu probable que cela se produise.

Pour l’instant, l’avenir du Q8 n’est connu qu’en interne : il s’agit probablement de la dernière génération équipée d’un moteur à combustion avec en ligne de mire sur le marché, la BMW X6.