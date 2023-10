L'industrie automobile chinoise a considérablement évolué depuis les années où elle ne produisait que des copies bon marché de véhicules provenant de constructeurs étrangers. Aujourd'hui, l'industrie automobile produit des véhicules de qualité et la marque Hongqi fait partie des entreprises qui construisent les plus belles voitures. Mais le lien avec d'autres constructeurs automobiles d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord est toujours présent dans de nombreux cas, sous une forme ou une autre.

La voiture que vous voyez dans la galerie ci-dessous et dans la vidéo jointe en haut de cette page est la Hongqi H5. C'est probablement la première fois que vous entendez parler de cette marque et la chose la plus importante que vous devez savoir à son sujet est qu'il s'agit du plus ancien constructeur chinois de voitures particulières. Elle appartient actuellement au groupe FAW et son nom signifie "drapeau rouge" en traduction directe du chinois. La H5, quant à elle, est sa berline de taille moyenne, positionnée en dessous du modèle phare H9.

FAW - ou First Auto Group - a produit la Mazda 6 en Chine dans le cadre de la coentreprise FAW-Mazda. Cela explique aisément le fait que la nouvelle H5, lancée initialement l'année dernière, soit en fait basée sur la plate-forme de la Mazda 6 de troisième génération. La berline est légèrement plus courte que la dernière BMW Série 5 avec un empattement plus long que la Série 3.

Le modèle est actuellement proposé en Chine avec un moteur turbo 1,5 litre de 166 chevaux ou un moteur turbo 2,0 litres plus puissant de 221 chevaux. Selon le moteur, les clients peuvent opter pour une boîte automatique à double embrayage à sept rapports pour le plus petit moteur ou pour une boîte automatique à convertisseur de couple à huit rapports. Selon l'auteur de la vidéo, le groupe motopropulseur n'est pas particulièrement impressionnant, mais il est tout à fait décent pour propulser la berline de l'arrêt à 100 km/h en 7,5 secondes environ.

Comment est la suspension ? Probablement pas aussi précise que celle d'une Série 5, mais certainement plus rigide que ce que l'on aurait pu attendre d'une berline chinoise. La direction n'est pas vraiment réactive, mais elle est suffisamment précise pour ne pas gâcher l'excitation au volant. Comment est l'intérieur ? Cette question et bien d'autres réponses peuvent être trouvées dans la vidéo en haut de cette page.