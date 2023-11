Cette entente avec General Motors pour mettre fin à la grève déclenchée par l'UAW (United Auto Workers soit le syndicat américain des travailleurs de l'automobile) a enfin eu lieu, comme le rapporte Reuters, et selon certaines sources, le troisième géant américain de la ville, après Ford et Stellantis, aurait également signé un accord préliminaire avec le syndicat.

Au centre du conflit se trouvait le renouvellement de la convention collective de travail, sur lequel les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord, donnant ainsi lieu à ce blocus des activités dans les usines.

Plus d'argent : la solution à tout

Les détails de l'accord entre General Motors et l'UAW n'ont pas été divulgués mais les sources citées par Reuters parlent d'une augmentation des salaires de 25% pour le salaire maximum, à "étaler" sur les 4 prochaines années, accompagnée d'ajustements du coût de vie, pour un total, semble-t-il, de 30% en plus. Le deal comprendrait ensuite une plus grande sécurité d'emploi pour les travailleurs ayant des contrats à durée déterminée, de meilleurs avantages sociaux pour ceux qui partent à la retraite et l'entrée de syndicats dans les nouvelles usines dédiées à la fabrication de batteries. Ces mêmes conditions, à quelques détails près, ont également été convenues avec Ford et Stellantis.

Il manque à présent des signatures et une annonce officielle pour que les travailleurs puissent retourner à l'usine, mais apparemment la grève, qui a coûté coûté des milliards de dollars aux trois grands de Détroit, semble désormais appartenir au passé. Selon les estimations, General Motors a vu environ 18 000 de ses employés se joindre à la vaste grève dans une douzaine d'usines réparties à travers les États-Unis. Au total, en comptant également les travailleurs de Ford et Stellantis, au cours des six dernières semaines, environ un tiers des membres de l'UAW auraient rejoint la grève, pour un total de 46 000 personnes sur 146 000.