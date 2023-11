Avec plus de 500 000 exemplaires vendus à ce jour, la Nissan Leaf figure toujours parmi les véhicules électriques les plus vendus de tous les temps. Alors que le modèle actuel approche bientôt de ses six années de vie, Nissan a décidé de marquer le coup à travers une publicité inédite.

Dans cet extrait disponible sur Youtube, vous pouvez voir la Leaf qui met au défi un un avion à réaction et son pilote, sur l'accélération en départ arrêté. Même si nous ne dévoilerons pas le vainqueur, nous pouvons vous dire que ce duel improbable offre une bataille serrée avec une différence minime au moment de franchir la ligne d'arrivée.

La Nissan Leaf, symbole des premiers efforts du constructeur automobile en matière de mobilité durable, a parcouru un long chemin depuis sa création. Produite dans des usines au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, la voiture s’est installée sur 59 marchés à travers le monde. Depuis ses débuts pionniers en 2010 jusqu'aux versions les plus récentes, les propriétaires de véhicules électriques ont parcouru plus de 10 milliards de kilomètres cumulés dans le monde, selon le constructeur, empêchant ainsi plus de 2,5 milliards de kilogrammes d'émissions de CO2 de pénétrer dans l'atmosphère, toujours selon Nissan.

Sous la menace de Tesla

Sur le marché américain, la marque a dévoilé la Leaf 2023, en avril. La Leaf S, de base, avec un package de 40 kilowattheures, offre une autonomie combinée de 240 km. La SV Plus, plus cher et dotée d’une batterie plus grande de 60 kWh, offre une autonomie combinée EPA de 340 km. Les deux modèles sont équipés de deux moteurs électriques différents montés sur l'essieu avant : un de 147 chevaux pour la version d'entrée de gamme et un plus puissant de 214 chevaux pour la SV Plus.

Cependant, aux États-Unis, la Leaf 2023 n’est plus admissible au crédit d’impôt fédéral de 7 500 $, ce qui la place dans une position très difficile face à la concurrence américaine. Sans la remise, le prix de la Leaf SV Plus n'est que légèrement inférieur au prix effectif de la Tesla Model 3 RWD, qui a plus de puissance et une autonomie plus longue entre deux charges. En Europe, la Leaf (ainsi que les batteries) est fabriqué et assemblée à Sunderland, en Angleterre.