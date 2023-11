Après une décennie tumultueuse, Karma Automotive se prépare à faire un retour en force. La marque a engagé de nouveaux dirigeants et a annoncé l'arrivée d'une nouvelle gamme de voitures qui devraient être commercialisées dès l'année prochaine. Le constructeur automobile a levé le voile lors du concours de Las Vegas organisé cette année par l'hôtel Wynn.

Un nouveau produit phare

L'annonce de Karma porte principalement sur la Kaveya, son nouveau produit phare. Selon Karma, il s'agit d'une voiture de grand tourisme entièrement électrique qui devrait produire 1 180 chevaux dans sa version la plus puissante et 536 chevaux dans sa version de base. La Kaveya devrait parcourir plus de 400 km en une seule charge. En termes de performances, le constructeur californien vise un temps de 0 à 100 en moins de trois secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h. Karma prévoit de livrer sa variante haut de gamme au quatrième trimestre 2026 et son modèle d'entrée de gamme au quatrième trimestre 2025.

Karma Automotive Kaveya GT

Une nouvelle gamme

Parallèlement à la Kaveya, Karma a dévoilé ses plans de construction de la Gyesera, une berline entièrement électrique qui devrait arriver au quatrième trimestre 2024. Cependant, alors qu'elle devrait produire 590 ch et atteindre 100 km/h en moins de 4,2 secondes, le constructeur automobile n'est pas encore prêt à partager plus de détails sur son deuxième modèle à venir. Attendez-vous à en savoir plus en 2024.

Enfin, Karma a annoncé son intention de poursuivre la production de sa berline Revero, dont les origines remontent à 2016. En plus d'un rafraîchissement prévu, la Revero, mise à jour, devrait produire 536 ch à partir d'un groupe motopropulseur hybride, permettant une autonomie tout électrique allant jusqu'à 130 km.

Bien que Karma n'ait pas encore annoncé de prix, attendez-vous à ce que la berline mise à jour arrive au cours du troisième trimestre 2024.

Karma Automotive Kaveya GT

Réécrire son histoire

Cette dernière annonce montre que Karma Automotive s'efforce de s'imposer parmi les marques de luxe actuelles. Cependant, elle devra maintenant se montrer à la hauteur en proposant un portefeuille complet de véhicules et en travaillant activement à la réécriture de son histoire, ce qui nécessitera sans aucun doute beaucoup de travail.

Le président de Karma, Marques McCammon, l'a réaffirmé en déclarant. "Karma a connu des hauts et des bas au cours des dix dernières années. J'ai l'intention de réaliser le véritable potentiel de Karma. J'ai été chargé de remodeler l'entreprise, et ce jour n'est que le premier pas vers l'établissement de Karma en tant que marque à haute image, le véhicule ultra-luxueux de l'Amérique."