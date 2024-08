Le petit constructeur californien Karma a profité de son événement national, la Monterey Car Week, pour présenter en première mondiale l'Ivara "GT-UV" Design Study, un concept qui anticipe un futur SUV à la fois électrique et hybride rechargeable de type range extender.

Le Karma Ivara anticipé dans le prototype fait partie d'un groupe de modèles marquant la relance de la marque après qu'une crise financière l'ait contrainte, il y a quelques années, à réduire le nombre d'employés à son siège d'Irvine, en Californie.

A la fois électrique et prolongateur d'autonomie

L'idée du Karma Ivara est de proposer deux versions adaptées au public et au marché, soit avec un moteur 100 % électrique, soit avec une variante à prolongateur d'autonomie dans laquelle le moteur électrique est flanqué d'un moteur à essence pour recharger la batterie.

Karma Automotive Étude de conception de la Karma Ivara GT-UV, vue de trois quarts avant

Le concept Karma Ivara Design Study porte également l'acronyme "GT-UV" pour Grand Touring Utility Vehicle, un SUV extra-luxueux qui est plus à l'aise parmi les GT de route que parmi les véhicules tout-terrain.

Nouveau style sportif et luxueux "Comet Line

Le style général du Karma Ivara, même s'il s'agit d'une étude de conception, s'inspire du dernier thème de la "ligne Comète" de Karma, qui commence par un avant bas et pointu sans calandre et se poursuit par les lignes très basses du pare-brise et de la lunette arrière.

Karma Automotive Étude de conception de la Karma Ivara GT-UV, vue arrière

Le dessous de la quatre places américaine se distingue par l'utilisation d'une finition de surface mate autoréparatrice qui, grâce à une segmentation microscopique, minimise les rayures et les dommages causés à la carrosserie.

Sur les routes en 2027 ?

La date de lancement de la version de production du Karma Ivara n'a pas encore été officialisée, mais on peut l'attendre aux alentours de 2027, ou du moins après les premières livraisons du coupé électrique Kaveya et de la berline électrique Gyesera, dont l'arrivée est prévue en 2026.