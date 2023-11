Une nouvelle voiture à hayon est sur le point de voir le jour. Elle s'appelle la Vandervell et est produite par Vanwall, une marque allemande historique qui a également participé au Championnat du monde de Formule 1 dans les années 1950, remportant le titre des constructeurs en 1958. La marque a récemment repris vie en participant au championnat du monde WEC 2023 avec l'équipe Floyd Vanwall Racing Team et en prenant part à la 100e édition des 24 heures du Mans.

Hot hatch zéro émission

La Vandervell (du nom de Tony Vandervell, le fondateur britannique de la marque en 1951) est disponible en versions S et S Plus, toutes deux équipées d'une batterie de 84 kWh et d'une transmission intégrale. La première développe 325 ch, tandis que la seconde monte jusqu'à 650 ch.

Vanwall Vandervell

Fruit du savoir-faire acquis dans le monde de la course automobile, les deux voitures ont un design rétro, à commencer par la forme agressive du pare-chocs avant intégrant une grande prise d'air, ainsi que des jantes en alliage allant jusqu'à 22 pouces. Le profil élancé des flancs est complété par un arrière profilée et un extracteur aérodynamique. Outre la puissance, la différence entre les modèles réside dans le fait que la S Plus est dotée d'une carrosserie entièrement en carbone et de sièges de course spécifiques, pour un poids total de 1 800 kg. La Vandervell est proposée en vert racing, bleu, rouge, noir, gris foncé et blanc, avec une finition mate ou brillante.

La foudre en série limitée

Selon les premières données techniques déclarées par le constructeur, la S atteint 100 km/h en 4,9 secondes et offre une autonomie de 450 km, tandis que la S Plus passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et offre une autonomie de 420 km.

Vanwall Vandervell Hyundai Ioniq 5 N

La production de la Vandervell a déjà commencé en Allemagne, avec une série limitée de 500 unités à 128 000 euros (hors TVA et personnalisation). Les premières livraisons sont attendues au premier trimestre 2024. En regardant la forme de la Vanwall, il est assez facile d'imaginer une rivale directe : la Hyundai Ioniq 5 N. La super Coréenne est la voiture la plus puissante de Hyundai, avec un double moteur électrique de 650 ch et une infinité de solutions pour s'amuser sur la piste. Son prix n'a pas encore été officiellement annoncé, mais il pourrait avoisiner les 80 000 euros.