Ben Collins a incarné le Stig pour Top Gear pendant près de huit ans. On peut dire que cette période coïncide avec le point culminant de l'émission, les meilleures séquences étant celles de Clarkson, Hammond et May. Dans une récente interview vidéo du podcast Road To Success, il révèle ce que c'était que de travailler dans cette équipe et les efforts qu'il a déployés pour garder secrète son identité. Collins n'a commencé à courir qu'à l'âge de 18 ans. À partir de là, il n'a cessé de gravir les échelons jusqu'à courir dans la classe supérieure aux 24 heures du Mans pour l'équipe Ascari. Peu de temps après, l'opportunité de participer à Top Gear s'est présentée.

Il voulait faire quelque chose avec la franchise, que ce soit avec le magazine ou l'émission de télévision. Le producteur de l'émission, Andy Wilman, lui a fait faire un essai au volant d'une Ford Focus sur le regretté circuit de l'aérodrome de Dunsfold. Wilman n'a pas semblé très impressionné par la conduite de Collins et lui a même demandé : "Est-ce que tu es capable de rouler aussi vite que ça ?". Collins a toutefois reçu un appel un mois plus tard pour retourner à l'aérodrome. Lorsqu'il arriva, une combinaison blanche et un casque bien reconnaissable étaient suspendus pour lui.

Collins a décidé de garder le secret en tant qu'alter ego du Stig. Il est arrivé sur le plateau avec une cagoule pour cacher son visage et n'a jamais enlevé le casque pendant le tournage. Il se changeait dans une camionnette lorsqu'il tournait sur place, comme à Londres. Il a même créé un faux nom pour s'enregistrer dans les hôtels avec l'équipe. Son pseudonyme était Richard Jameson, qui provenait d'éléments de Richard Hammond, James May et Jeremy Clarkson. Lors du premier épisode de la saison 13, Collins fut remplacé par Michael Schumacher. Ce dernier avait reçu comme unique mission de piloter, à la limite, la Ferrari FXX.

Collins semblait préoccupé par le fait qu'un segment de Top Gear n'ait jamais eu lieu. Il était prévu que les gars participent aux 24 heures du Mans. Collins pensait que c'était la chose idéale à faire pour le Stig. Malheureusement, les choses ne se sont jamais concrétisées.

Collins a "adoré chaque jour passé pour Top Gear"

Finalement, les choses ont pris fin. Le BBC Radio Times a publié un article révélant son identité en tant que Stig et la situation a commencé à s'effondrer à partir de là. Collins avait l'impression que l'émission l'éliminait peu à peu et il voulait partir selon ses propres termes. Son dernier épisode était avec Tom Cruise et Cameron Diaz dans le volet Star in a Reasonably Priced Car (Une star dans une voiture à prix raisonnable).

Après avoir quitté Top Gear, Collins s'est engagé dans une bataille juridique avec la BBC au sujet de la publication de son livre The Man in the White Suit : The Stig, Le Mans, The Fast Lane and Me. Il dit de cette période qu'elle a été la plus stressante de sa vie. Aujourd'hui, il possède la chaîne YouTube Ben Collins Drives, où il se glisse au volant d'incroyables machines, comme la Tyrrell P34, une Formule 1 à six roues.