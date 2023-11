Williams Racing a annoncé mardi sa signature avec Lia Block pour représenter l'équipe dans le championnat de la F1 Academy 2024. Block prévoit de participer à une saison complète avec l'équipe française ART Grand Prix.

Cette Américaine de 17 ans a commencé à piloter des karts à l'âge de 11 ans, avant de participer à des rallyes par étapes, à des rallycross, à l'Extreme E et à la course de côte internationale de Pikes Peak. Au début de l'année, elle a remporté le championnat dans la classe ouverte deux roues motrices de l'American Rally Association.

La nouvelle de la signature de Block avec Williams survient près d'un an après le décès de son père, Ken Block, pilote de Gymkhana et fondateur de Hoonigan, dans un accident de motoneige. Depuis, Block a fait de nombreuses apparitions lors d'événements automobiles au volant des véhicules de son père.

Lia Block rejoint la Williams Racing Driver Academy

"Je suis tellement enthousiaste de rejoindre la Williams Driver Academy et de participer à la F1 Academy en 2024", a déclaré Block dans un communiqué. "C'est quelque chose dont je n'aurais jamais pu rêver. J'ai hâte de vivre cette nouvelle expérience et d'apprendre autant que possible."

Au sein d'ART Grand Prix, Lia Block sera rejointe par la pilote philippine Bianca Bustamante, 18 ans, qui a déjà couru en W Series et en Formule 4.

"Lia a déjà accompli énormément de choses dans le sport automobile, elle possède un talent naturel incroyable, ainsi que l'état d'esprit et le dévouement nécessaires pour réussir son voyage dans le monde de la course automobile", a déclaré James Vowles, directeur de l'écurie Williams, dans un communiqué.

Block participera aux sept manches de la série, en soutien à la Formule 1, avec des événements en Arabie saoudite, à Miami, à Barcelone, à Zandvoort, à Singapour, au Qatar et à Abou Dhabi.