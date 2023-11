Les inscriptions auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et du Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), en Allemagne, montrent que BMW a demandé la marque iM3. Nous n'avons pas pu découvrir de dépôts similaires auprès de l'Office américain des brevets et des marques. De plus, les dépôts européens sont répertoriés comme étant "en attente", ce qui signifie que rien n’est encore gravé dans le marbre. Nous avons contacté BMW pour obtenir plus d'informations, et nous vous fournirons une mise à jour si nous recevons une réponse.

Galerie: BMW M4 CSL (2022)

39 Photos

Ce n’est certainement un secret pour personne que des modèles électriques badgés "M" sont en préparation. En juillet dernier, le patron de BMW M, Frank van Meel, a exprimé son intérêt pour la prochaine génération de M3 et M4 entièrement électriques, à condition qu'elles puissent dépasser les performances de la gamme actuelle.

Galerie: BMW XM Label Red Pikes Peak- Record

4 Photos

Du point de vue de la poussée en ligne droite, cela ne devrait pas poser de problème, mais la M3 n'a pas gagné ses galons en étant un monstre de puissance. Les batteries lourdes peuvent avoir des conséquences néfastes sur la maniabilité, de peur d'oublier la récente excursion de BMW jusqu'à Pikes Peak dans le XM, de 2 785 kg, qui ne s'est pas déroulée comme prévu.

Plus de version thermique ?

Bien entendu, la M3 n’est pas censé être un SUV encombrant. La prochaine génération utilisera l'architecture Neue Klasse de BMW, qui, jusqu'à présent, a été présentée dans un boîtier plus petit avec un modèle de conception minimaliste. Il s'agit d'un changement radical par rapport à l'orientation actuelle de BMW, et il est également important de noter qu'une future iM3 pourrait ne pas être la seule M3 en vente chez les concessionnaires. Comme le rapportaient nos confrères d'InsideEVs en septembre, une M3 100 % électrique pourrait arriver en 2027 et être vendue aux côtés d'une version thermique.

Galerie: Photos - BMW Vision Neue Klasse au Salon de Munich 2023

43 Photos

Les dépôts pour un surnom iM3 soutiennent ce rapport, soulignant le fait que les véhicules M3 et iM3 pourraient coexister. Ainsi, même si l’avenir de la BMW M est encore rempli d’électricité, elle ne sera peut-être pas entièrement électrique avant un certain temps. Et lorsque cela sera peut-être le cas, gare à ne pas perdre définitivement ceux qui avait tant d’amour pour ce modèle emblématique…

Galerie: 2024 BMW M3 CS