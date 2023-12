Lorsque Volkswagen a dévoilé l'ID.2all, future voiture électrique vendue à moins de 25 000 euros, elle a également annoncé un véhicule électrique encore moins cher. Des projets sont en cours pour concevoir un modèle d'entrée de gamme sans émissions qui coûtera moins de 20 000 euros.

Toutefois, il semble que les responsables de Wolfsburg soient à la recherche d'un partenaire pour accélérer le développement et repousser la concurrence inquiétante des rivaux chinois.

Automotive News Europe rapporte que selon le journal économique allemand Handelsblatt, Volkswagen est en train de négocier avec Renault. Les discussions en sont apparemment à un "stade précoce" et l'un des objectifs est de parvenir à une production annuelle de 200 000 à 250 000 voitures pour les deux constructeurs. Toutefois, les discussions n'en étant qu'à un stade préliminaire, elles pourraient ne pas se concrétiser en produits réels.

Renault Twingo concept 2023

Alors que VW s'est refusé à tout commentaire, un porte-parole de Renault contacté par ANE a déclaré : "Nous sommes dans des discussions différentes, mais nous ne sommes pas sûrs qu'elles se traduiront par des produits concrets."

La marque française devancera Volkswagen dans la mesure où elle sortira la nouvelle R4 en 2024, un an avant que l'ID.2all ne devienne un modèle de série. En outre, le Losange a déjà annoncé en avant-première la renaissance de sa R5 prévue pour 2025 et une Twingo de nouvelle génération. Cette dernière servira de véhicule électrique d'entrée de gamme de la marque et devrait être commercialisée en 2026.

Renault utilise l'architecture Ampr Small (anciennement CMF-BEV) comme base pour la 5, la 4 et la Twingo. Même si ces véhicules ne seront vendus qu'en tant que véhicules électriques, aucun d'entre eux ne reposera sur une plateforme développée exclusivement pour les voitures électriques. Jusqu'à 70% des pièces proviendront de la plateforme CMF-B existante utilisée par la Clio pour réduire les coûts.

L'électrique au cœur du projet de Renault

On ne sait pas si la voiture électrique d'entrée de gamme de Volkswagen aura quelque chose en commun avec la Twingo ou si le projet est de développer une nouvelle architecture. La Renault EV la moins chère coûtera également moins de 20 000 euros et remplacera la Twingo Z.E. d'aujourd'hui.

Il convient de noter que la Twingo Z.E. a été développée en collaboration avec Daimler et sa Smart ForTwo électrique. Ces deux voitures ont également été conçues en version ICE avec des moteurs à combustion montés à l'arrière.

