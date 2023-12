La BMW M2 de dernière génération est l'une des meilleures M modernes de tous les temps. Et la plupart des internautes s'accordent à dire qu'elle est bien plus belle que la nouvelle. Si vous souhaitez une version vraiment spéciale de la F87, une vente aux enchères Mecum à venir vous propose une M2 unique en son genre.

Cet exemplaire de 2017, qui sera mis aux enchères lors de la vente Mecum Kissimmee 2024, est la seule M2 au monde dont la peinture Austin Yellow a été appliquée en usine. Commandée par le collectionneur Michael Fux, cette M2 lui a coûté 114 085 $ à l'état neuf. Cela comprend la peinture jaune personnalisée, les accents de carrosserie en fibre de carbone et une poignée d'autres options pour 26 445 $. Pour rappel, la BMW M2 coûtait 52 695 dollars à l'état neuf en 2017.

Cette voiture particulière est livrée non modifiée, avec le moteur six cylindres en ligne 3,0 litres turbocompressé d'usine développant 365 chevaux associé à une transmission à double embrayage. L'intérieur est en cuir noir avec des surpiqûres jaunes assorties à des garnitures en fibre de carbone et en Alcantara. Cette M2 est également équipée d'un volant chauffant, de sièges baquets chauffants, d'un pack exécutif complet et de quelques autres options intérieures haut de gamme.

La meilleure nouvelle pour le futur propriétaire est que la voiture n'a que 50 km au compteur, ce qui signifie qu'elle n'a quasiment pas roulé. Mecum ne donne pas encore d'estimation du prix de vente aux enchères, mais il est certain qu'elle sera vendue plus cher qu'elle ne l'était à l'état neuf. Vous pourrez lui offrir un foyer digne de ce nom lorsqu'elle sera mise aux enchères au début du mois de janvier ; la vente aux enchères Mecum Kissimmee aura lieu entre le 2 et le 14 janvier 2024.

La présentation publique de la M2 a eu lieu en novembre 2015 dans le jeu Need for Speed, suivie d'une avant-première officielle au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord en janvier 2016. La phase de production a été initiée dès octobre 2015, et les premières unités ont été livrées au début de l'année 2016.