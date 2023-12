Les moteurs Boxer ont caractérisé la première partie de l'histoire de Volkswagen, alimentant toute la production de la marque jusqu'aux années 1970, qui comprenait alors des modèles dérivés plus ou moins directement de la Coccinelle, y compris des modèles commerciaux.

L'entreprise a fait sa révolution à partir de 1973 en introduisant, avec la Passat, la Golf et la Polo, des voitures à l'architecture plus moderne, à traction avant et à moteur en ligne refroidi par liquide, même si l'histoire du quatre cylindres refroidi par air s'est poursuivie au Mexique et en Amérique du Sud jusqu'au début des années 2000. Entre-temps, il y a également eu une série de moteurs boxer "refroidis à l'eau" liés à un modèle particulier.

Le dernier Transporter "tout arrière"

Le modèle en question est le Transporter de troisième génération, ou T3, produit de 1979 jusqu'au début des années 1990, également en version Caravelle et Vanagon, à Hanovre puis à Graz et encore pendant quelques années dans l'usine sud-africaine d'Uitenhage (aujourd'hui Kariega).

Volkswagen T3 1984

Dans un premier temps, le modèle s'inscrit dans le sillage de la précédente T2, dont il est issu, confirmant les boxers de 1,6 et 2,0 litres refroidis par air, mais à partir de 1982, une nouvelle série de moteurs, toujours autour de deux litres, mais à refroidissement liquide, commence à être proposée sur certains marchés. Ces moteurs ont des codes différents, correspondant aux variantes de carburant (carburateurs ou injection électronique) et à la puissance (de 60 à plus de 90 ch), mais des caractéristiques communes.

Le premier produit a une cylindrée de 1,9 litre, 1 914 cm3 exactement, un alésage de 94 mm et une course de 69 mm, un bloc-cylindres, des culasses et des pistons en aluminium moulé sous pression, un vilebrequin plat en acier forgé soutenu par quatre supports de vilebrequin et des taux de compression allant de 7,5:1 à 8,6:1, en fonction de l'alimentation et de la version.

Volkswagen T3, moteur boxer à refroidissement liquide

Comme les moteurs boxer refroidis par air, celui-ci possède également un seul arbre à cames central à trois supports, entraîné par des engrenages directement à partir du vilebrequin, et deux soupapes par cylindre commandées par des tiges et des culbuteurs. Les variantes les plus anciennes sont les versions de base à carburateur de 60 et 77 ch, qui sont restées en production pendant toute la période allant de 1982 à 1992.

Le 2.1

Une version de 2,1 litres a été dérivée de la 1,9, avec une course allongée à 74 mm et une cylindrée de 2 109 cm3. Quatre variantes de puissance ont été produites, allant de 87 à 111 ch, avec des taux de compression de 9:1 ou 10:1 et toutes avec injection de carburant, de 1984 à 1992, date à laquelle cette série de moteurs a cessé d'être produite.

Volkswagen Caravelle T3 1984

Bien que robustes, certains de ces moteurs ont souffert tout au long de leur carrière d'un problème de refroidissement dû à leur construction. Ils possèdent des chemises de cylindre en fonte insérées dans le bloc-cylindres avec une chambre externe dans laquelle l'eau circule, mais les joints de ces chemises ont tendance à s'user assez facilement, de même que le système de refroidissement sensible à la corrosion en présence de certains types de liquide de refroidissement contenant du phosphate.

Volkswagen convertira également au refroidissement liquide les dernières séries de T2 produites au Brésil à partir de 2005 pour se conformer aux réglementations en matière d'émissions, mais avec des unités d'origine différente.