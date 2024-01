Les voitures électriques sont perçues comme des machines lourdes, grosses et ennuyeuses, axées sur la durabilité. Le stéréotype dominant suggère que les véhicules électriques ne procurent pas l'excitation et le plaisir que peuvent apporter les voitures de sport traditionnelles. Pourtant, la Carice TC2, une voiture de sport électrique originaire des Pays-Bas, bat en brèche ces idées préconçues. Pesant à peine 590 kg dans sa version de base, la TC2 prouve que le plaisir de conduire et le respect de l'environnement peuvent coexister.

Cette machine de niche est présentée dans l'un des derniers épisodes de Fully Charged sur YouTube, et son design s'inspire de voitures de sport emblématiques du passé, notamment la Porsche 550 Spyder classique. Cependant, la TC2 se distingue par le fait qu'il ne s'agit pas d'un restomod ou d'un kit car. Cette voiture de sport électrique a été méticuleusement conçue et construite à partir de zéro, incarnant une fusion de l'esthétique classique et de l'ingéniosité moderne.

Sous sa carrosserie élégante se cache un groupe motopropulseur électrique. Vous vous attendez probablement à ce que le moteur développe une énorme puissance, mais la vérité est que le TC2 est équipé d'un moteur électrique monté à l'arrière qui ne développe que 56 chevaux. Une batterie de 31,5 kilowattheures dévoile l'énergie électrique, ce qui est suffisant pour une autonomie de 300 km en une seule charge.

Il n'y a pas de direction assistée, pas d'ABS, pas d'assistance au freinage d'aucune sorte, pas d'antipatinage et pas de systèmes de sécurité sonores. Le temps de 0 à 100 ? Personne ne s'en préoccupe vraiment puisque la TC2 est plus axée sur le pur plaisir de conduire une voiture de sport légère et agile. Disons simplement qu'elle est assez rapide pour vous faire rire et frissonner.