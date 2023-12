Nintendo a vendu 118,69 millions d'exemplaires de Game Boy et de la Game Boy Color et 81,51 millions d'unités de la Game Boy Advance, ce qui en fait l'un des appareils de jeu les plus populaires de la planète. Aujourd'hui, on nous a appris quelque chose qu'on ignorait à propos de ces consoles de poche. Dans les années 2000, une cartouche spéciale permettait à ces systèmes de fonctionner comme outils de diagnostic pour certains scooters Aprilia, Peugeot et Suzuki.

L'équipement comprenait une Game Boy Color ou une Game Boy Advance (selon l'année) avec une cartouche d'où sortait un fil et une paire de câbles. L'un d'eux était relié à l'unité de contrôle du moteur et l'autre au système de freinage.

Une fois le tout connecté, la console de jeu portable est devenue un outil de diagnostic entièrement fonctionnel. La vidéo ci-dessus montre les fonctions de régime moteur, de position de l'accélérateur et de température. Le système pouvait également lire et effacer les codes d'erreur. Les techniciens pouvaient activer des mécanismes pour s'assurer que des éléments tels que l'allumage, les injecteurs et les pompes fonctionnaient électroniquement et mécaniquement.

En plus de diagnostiquer les problèmes, l'outil pouvait également mettre à jour l'ECU des scooters. Par exemple, le manuel d'atelier de cette cartouche montre comment passer d'un réglage Standard à un réglage Racing pour un moteur de 50 cm3.

Orbital a développé ces cartouches et a proposé un outil de mise à jour en ligne pour les améliorer. Ainsi, il était possible de télécharger de nouvelles versions et de les charger à partir d'un câble reliant la Game Boy à un PC. Bien que cela puisse paraître étrange, utiliser une Game Boy Color ou Advance comme plateforme pour un outil de diagnostic, semble être une idée fantastique. La seule chose unique dans cette configuration est la cartouche. Ainsi, un technicien pouvait utiliser n'importe quel ordinateur de poche disponible. Ils étaient peu coûteux et facilement disponibles, il était donc facile d'en trouver un.

Aujourd'hui, les passionnés sont prêts à payer le prix fort pour les cartouches de diagnostic de scooter d'Oribital. Les fans de Game Boy les veulent pour compléter leur collection, tandis que les propriétaires de scooters Aprilia, Peugeot et Suzuki les recherchent pour travailler sur leurs machines. Ils ne sont pas interchangeables d'un modèle à l'autre, ce qui signifie que ces propriétaires doivent trouver celui qui convient à leur modèle, ce qui fait grimper les prix.

Sur un forum consacré à la Game Boy, quelqu'un a demandé 3 000 dollars pour une version complète de Peugeot dans son étui. Un message posté en 2007 sur un forum Aprilia montrait que quelqu'un avait payé 400 euros pour l'un d'entre eux. Certains ont même fabriqué leurs propres câbles pour l'appareil. La vidéo ci-dessous montre les versions Aprilia et Suzuki de la cartouche.

En plus de vous permettre de jouer à vos jeux Pokémon préférés, sachez que les Game Boys ont donc été utilisées pour faire rouler des scooters. Fascinant !