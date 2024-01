Alpine a enregistré des ventes record en 2023, lorsque les marques Renault et Dacia, qui font partie du même groupe, ont enregistré de fortes ventes.

Voici AM Drive, le regard quotidien de Motor1 sur les nouvelles dont vous avez besoin avant de prendre votre voiture.

Alpine a vendu 4 328 voitures en 2023

Alpine, la branche performance du Groupe Renault, a connu une croissance à deux chiffres en 2023, la demande ayant augmenté pour la troisième année consécutive. Les livraisons ont bondi de 22,1 % par rapport à 2022, atteignant 4 328 unités. L'A110, le seul modèle de l'entreprise, s'est imposé comme le coupé sportif à deux places le plus populaire en Europe, notamment en Allemagne où les ventes ont augmenté de 34 %, ainsi qu'en Belgique (+32 %) et chez nous en France (+26 %).

Galerie: 2024 Alpine A110 R Turini

7 Photos

Alpine compte 146 concessionnaires dans le monde et ouvrira un nouveau showroom en Turquie au premier semestre 2024. La marque spécialisée a déjà suffisamment de commandes pour être occupée pendant les sept prochains mois, la demande étant alimentée par le lancement de l'A110 R Turini à la fin de l'année dernière. À la fin de l'année 2024, la marque de voitures de sport de niche rejoindra le train électrique avec l'A290, essentiellement une version hot hatch de la Renault 5 supermini renaissante.

Des photos espionnes ont révélé une A110 plus prometteuse après que le pilote de Formule 1 Esteban Ocon ait été aperçu en train de tester un prototype extrême sur le Nürburgring. S'il est prévu, le dérivé hardcore se placera au-dessus de l'A110 R et effectuera un tour de l'enfer vert en 7 minutes et 18,77 secondes.

Le Groupe Renault lancera plusieurs modèles en 2024

Dacia Bigster Concept (2021)

17 Photos

Après avoir vendu 1 548 748 véhicules en 2023, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à l'année précédente, le cœur de la marque Renault se prépare à une année 2024 chargée. Cette année, la très attendue R5, voiture électrique à hayon, devrait être lancée, ainsi que la Scenic E-Tech déjà révélée. De plus, deux hybrides, dont le Rafale E-Tech, sont en préparation, ainsi que le nouveau Master doté de moteurs à combustion et de groupes motopropulseurs électriques. Au-delà de l'Europe, le petit crossover Kardian est en route pour l'Amérique du Sud, tandis que la Corée du Sud devrait recevoir un nouveau véhicule de Renault Korea Motors.

Quant à la division low-cost Dacia, la marque roumaine a connu une excellente année 2023, avec 562 890 voitures vendues en Europe et une croissance de 17,4 %. L'année 2024 s'annonce également excellente, grâce au lancement du nouveau Duster en mars et d'une version actualisée de la berline électrique Spring en été. Vers la fin de l'année, le SUV Bigster, positionné au-dessus du Duster, sera dévoilé en tant que version de production du concept illustré ici.

À voir sur Motorsport.tv