Quelle est la plus grande réalisation de l'humanité ? La maîtrise de l'électricité ? L'atterrissage sur la Lune ? La démocratie ? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre, et qui est rendue encore plus difficile par une nouvelle invention. Le YouTubeur Lets Learn Something vient de fabriquer la perceuse à moteur V8 de nos rêves.

Le moteur est un V8 de 28 cm3 à combustion de Toyan, qui développe environ 4,3 chevaux à 11 200 tr/min. La ligne rouge est de 12 500 tr/min. Ce type de moteur est généralement utilisé pour les voitures RC, mais il peut apparemment être utilisé pour remplacer la batterie d'une perceuse sans fil.

Mais cela demande beaucoup de travail. Le YouTuber doit fabriquer un carter d'huile et un réservoir de carburant. Il a également fabriqué une boîte avec un démarreur électrique à l'endroit où se trouve normalement la batterie, ainsi qu'une liaison mécanique reliant le déclencheur à l'accélérateur du moteur. De plus, ils ont dû fabriquer une pièce pour relier le mandrin de la perceuse au vilebrequin du moteur. Ce n'est pas un travail de tout repos.

Certains des membres de l'équipe éditoriale de Motor1 sont obsédés par les petits moteurs de ce type, et nous nous sommes toujours demandé s'il était possible de les utiliser avec des outils électriques. Notre première idée a été d'utiliser un petit V8 pour charger une batterie et créer ainsi un outil hybride en série. Mais la solution du V8 seul est peut-être plus efficace. Elle est certainement un peu plus légère, même si l'on imagine qu'il s'agit d'une perceuse plutôt lourde.

Dans "This Is Spinal Tap", David St. Hubbins, interprété par Michael McKean, dit un jour : "La frontière entre la stupidité et l'intelligence est tellement ténue". Cette perceuse s'inscrit parfaitement dans cette ligne. Il y a ici une ingénierie très intelligente, au service de quelque chose de stupide. C'est une collision entre le haut et le bas de gamme dans un appareil portatif spectaculaire.