Oh, Ferrari, vous faites quoi ? Une nouvelle vidéo réalisée devant l'usine de Maranello du Cheval Cabré montre ce qui semble être des employés du constructeur italien de supercars en train de tester une Tesla Model S Plaid. Nous ne pensons pas que Ferrari ait l'intention de s'attaquer au segment des berlines électriques, et nous sommes donc surpris de voir la voiture américaine à quatre portes roder autour des terrains sacrés de Ferrari.

Bien que Ferrari ait adopté l'électrification sous la forme d'hybrides, qui ont représenté près de la moitié des ventes de la marque l'année dernière, son premier modèle entièrement électrique n'arrivera pas avant 2025.

Peut-être Ferrari cherche-t-elle à se faire une idée de ce qui existe déjà sur le marché. Ou peut-être que les ingénieurs de l'entreprise comparent la Tesla à un futur système PHEV qui propulse une voiture à 100 km/h en deux secondes avant d'allumer le moteur à essence. Nous n'en savons rien, mais nous espérons que Ferrari ne prendra pas les mauvaises habitudes de Tesla.

Nous savons que le constructeur automobile lancera trois nouvelles voitures en 2024, dont l'une pourrait être équipée d'un moteur V6 biturbo hybride rechargeable. La remplaçante de la LaFerrari serait équipée d'un moteur dérivé de la 296 GTB. La remplaçante de la 812 Superfast devrait également faire ses débuts, mais elle ne sera probablement pas électrifiée et conservera un moteur V12 atmosphérique. Les prototypes camouflés que vous voyez tout au long de la vidéo sont probablement des indices de ce qui est à venir.

Ferrari se concentre peut-être sur les hybrides en ce moment, mais, comme le reste du secteur, elle étudie également les véhicules électriques à batterie. La Model S n'est pas le modèle le plus populaire de Tesla, mais avec plus de 1 000 chevaux dans sa configuration la plus puissante, toute voiture électrique de Ferrari devra surpasser la berline américaine à quatre portes venant de Californie.