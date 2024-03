Le premier virage grimpe jusqu'à 20 étages, la ligne droite principale longe des montagnes russes et le tracé combine des sections de rue et de circuit qui peuvent être prolongées pour former l'une des plus longues pistes du monde.

La Piste Speed Park de Qiddiya City, à la périphérie de Riyad, a été conçue par le légendaire designer de F1 Hermann Tilke, et l'ancien pilote de F1 Alexander Wurz, en apportant son point de vue de pilote sur son tracé. L'équipe à l'origine du circuit a également travaillé avec les promoteurs de la toute nouvelle ville pour l'intégrer de manière transparente dans les zones de divertissement urbain qui l'entourent.

Abdullah Aldawood, directeur général de la Qiddiya Investment Company, a déclaré que son développement "nous rapprochera un peu plus du positionnement de Qiddiya City au centre du sport automobile mondial".

Il a ajouté : "La piste sera prête à accueillir des courses de renommée mondiale qui intéresseront un public très varié. Surplombée par les formidables montagnes Tuwaiq dans la ville de Qiddiya, elle sera entourée d'attractions, d'expériences et d'événements à forte teneur en adrénaline, offrant une expérience totalement immersive qui va au-delà de la course.

"La piste speed park s'intégrera parfaitement dans son environnement et dans le tissu même de la ville. Les pilotes prendront le premier virage au-dessus d'une salle de musique et s'élanceront sur le Falcon's Flight de Six Flag, avec des points de restauration et d'hospitalité qui garantissent aux visiteurs une expérience unique où le sport, le divertissement et la culture s'associent".

Un nouveau concept pour la course

La conception du circuit combine le meilleur des deux types de course, avec une section urbaine qui traverse l'architecture contemporaine de la ville et une section dédiée au circuit rapide et ouvert qui passe devant des destinations de divertissement, d'accueil et de loisirs, y compris un parc aquatique et un parc d'attractions.

La piste comprend "The Blade", un virage à grande vitesse qui s'élève et s'abaisse de 108 mètres (20 étages).

Aldawood a déclaré : "Ce qui distingue vraiment la Piste Speed Park, c'est sa capacité à accueillir un large éventail d'événements de sports mécaniques. Qu'il s'agisse de l'emblématique "Blade" surplombant une salle de concert ou de tronçons de rue traversant des quartiers culturels, il constituera une référence pour le secteur, redéfinissant le monde des sports mécaniques pour les compétiteurs comme pour les spectateurs."

L'expérience visuelle sera également unique, puisque les tribunes traditionnelles seront remplacées par des terrasses surélevées. L'idée ? La hauteur permet de placer les zones d'observation près de la piste, créant ainsi de multiples points de vue au plus près de l'action, tout en offrant un nouveau type d'expérience immersive aux fans de sport automobile.

La piste tire le meilleur parti des 100 mètres et plus de dénivelé, avec la promesse d'un large éventail de points de vue différents sur toute sa longueur.

Aldawood explique : "Il ne s'agit pas seulement d'un site ; c'est l'aboutissement de nos efforts pour positionner Qiddiya City comme le centre du sport automobile mondial. Notre vision du circuit va au-delà des sensations de course : les spectateurs pourront assister à l'une des expériences les plus prisées et les plus immersives au monde, réinventant ainsi le sport tel que nous le connaissons".

Le sport automobile et le divertissement combinés

Les concepteurs ont suivi la tendance récente consistant à combiner les circuits automobiles et les lieux de divertissement, ce qui s'est avéré extrêmement populaire à Miami et à Las Vegas, mais cette fois-ci, ils sont plus connectés que jamais, car la ville entière est actuellement en construction et le circuit a été intégré dès le départ dans des zones de divertissement urbain densément développées.

Le virage "Blade" est appelé à devenir légendaire, car il grimpe littéralement au sommet d'une salle de concert, tandis qu'une autre section voit la piste parfaitement positionnée pour donner aux pilotes la chance unique de tester leur vitesse maximale contre les montagnes russes les plus hautes du monde, Falcon's Flight, qui font partie du site voisin de Six Flags Qiddiya City.

Aldawood a précisé : "Notre objectif est d'offrir une expérience immersive inégalée que les fans du monde entier pourront apprécier. Associée à une technologie de pointe, la polyvalence unique du circuit permettra aux spectateurs de vivre une expérience inédite en matière de sport automobile. Les visiteurs pourront ainsi profiter d'offres complémentaires sur le site et prolonger leur visite au-delà de l'expérience de la course."