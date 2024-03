Tout au long de son histoire, la Panda a été tout-terrain, SUV et citadine de luxe, dans certaines versions ultra-exclusives. Jamais, cependant, nous ne l'avons vue en cabriolet.

C'est pourquoi la Fiat Marrakech présentée au Salon de Barcelone en 2003 est certainement l'un des concepts les plus étranges basés sur la voiture la plus aimée d'Italie, mais aussi l'un des plus extravagants exposés au salon catalan. Un cabriolet super-compact conçu pour s'adapter au mieux aux trajets en bord de mer ou même pour se faufiler dans les dunes du désert grâce à ses quatre roues motrices.

De la ville au tout-terrain

Dédiée à la ville marocaine du même nom, la Marrakech confirme les proportions de la Panda de ces années-là. Longue de 3,57 mètres, large de 1,61 mètre, haute de 1,48 mètre et avec un empattement de 2,30 mètres, la Fiat a les bonnes dimensions pour les rues étroites de la ville afin d'être agile dans n'importe quel contexte.

Le concept présente des solutions particulièrement intéressantes, comme les portes basses sans fenêtres et les supports tubulaires qui protègent les passagers. Il y a également la transmission intégrale et un système de viscocoupleur qui assure l'adhérence même dans des conditions difficiles, sans manifestement en faire trop.

Concept car Fiat Marrakech

L'héritage

La technologie et les moteurs du concept Fiat ne sont pas connus (les spécifications techniques mentionnent seulement un système de navigation par satellite et la transmission automatique Dualogic), mais pour l'époque, il ne s'agissait pas d'une expérience si audacieuse. En effet, les cabriolets compacts n'étaient pas rares à l'époque, des concurrents tels que Citroën, Peugeot et Nissan ont présenté des modèles tout aussi intéressants.

La face avant de la Fiat Marrakech

Pensons par exemple à la C3 Pluriel, à la 206 CC ou à la Micra CC, toutes des voitures basées sur des compactes transformées en charmants cabriolets. Un segment qui a disparu depuis longtemps, notamment en raison de la logique du marché.