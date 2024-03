McLaren sera présente en DTM pour la première fois en 2024, le groupe Dorr ayant été officiellement annoncé comme participant à la série.

Début février, l'ADAC a annoncé que McLaren était le septième constructeur pour 2024, mais a refusé de donner des détails sur le premier programme proprement dit du constructeur britannique dans la série.

Il a été révélé que Dorr Group, propriétaire du plus grand réseau de concessionnaires McLaren en Europe, engagera deux 720S GT3 Evos dans la catégorie pour Clemens Schmid et Ben Dorr.

Les deux voitures de Dorr rouleront principalement dans la livrée orange papaye de McLaren, comme cela a été révélé lors d'une série de présentations secrètes dans les salles d'exposition de l'organisation à Francfort et à Munich le week-end dernier.

La marque de Woking a été brièvement représentée dans la série au début de son ère GT3 en 2021, lorsque JP Motorsport a engagé une seule 720S dans trois manches pour l'ex-pilote de Formule 1 Christian Klien, mais le programme de Dorr marque la première fois qu'une équipe McLaren a obtenu un engagement pour la saison complète.

Project 1 était auparavant considéré comme une option pour l'entrée de McLaren dans le DTM, mais l'équipe allemande de longue date a annoncé sa faillite le mois dernier, laissant Dorr comme la seule équipe en lice.

Cependant, plusieurs mécaniciens qui travaillaient auparavant sur le programme GTE Am de Project 1 avec la Porsche 911 RS-19 dans le championnat du monde d'endurance feront partie de l'équipe DTM de Dorr. En outre, Axel Funke, le patron de l'équipe Project 1, rejoindra la structure de gestion de l'organisation basée à Francfort.

Cette vague de recrutement est nécessaire pour Dorr, qui n'a commencé à courir en GT3 que l'année dernière, après avoir emmené l'Aston Martin Vantage sur le circuit de Nurburgring-Nordschleife.

Le programme DTM de l'équipe est conçu pour durer au moins trois ans, ce qui devrait lui permettre de rester dans la série jusqu'à la fin de la saison 2026.

"Grâce à nos partenaires, à nos clients et à nos amis, nous disposons désormais d'un très bon ensemble qui nous permettra de bien démarrer la saison", a déclaré le propriétaire de l'équipe, Rainer Dörr. "Les sponsors nous ont accordé leur fidélité pour trois ans parce que nous savons que la première année sera une année d'apprentissage. Nous voulons être aux avant-postes, mais nous sommes suffisamment réalistes pour savoir que nous n'y parviendrons pas dès la première année."

En ce qui concerne les pilotes, l'organisation basée à Francfort a combiné l'expérience de Schmid avec la jeunesse de Ben Dorr, héritier de la famille.

Schmid rejoint l'équipe après deux saisons chez Grasser Lamborghini, tandis que Ben Dorr, fils du propriétaire de l'équipe Rainer, s'est vu attribuer un siège après deux tests au Portugal.

"Il a été invité par McLaren à faire des essais à Estoril et à Portimao et il a été très convaincant", a déclaré Rainer Dorr à Motorsport-Total.com, le titre frère de Motorsport.com. "C'était en décembre et en janvier. Cela a influencé la décision".

"Bien sûr, c'est mon fils et il est très jeune, mais McLaren a dit qu'il avait ce qu'il fallait. C'est pourquoi nous avons décidé de lui faire confiance".

L'ancien pilote de F1 et de DTM Timo Glock a également discuté avec Dorr d'un retour surprise dans la série allemande, mais ces discussions n'ont pas abouti car il n'a pas trouvé de sponsor pour financer son entrée.

"En fait, Clemens était déjà avec nous avant l'événement", a déclaré Dorr. "Timo est arrivé un peu plus tard. Nous n'avons eu qu'une brève conversation avec Timo. Nous avons ensuite brièvement envisagé d'échanger Ben contre Timo et de laisser Ben conduire ailleurs pendant une année supplémentaire".

Après la nouvelle de l'engagement de Dorr avec McLaren, 20 voitures sont désormais confirmées pour la saison 2024 du DTM, qui débutera à Oschersleben (Allemagne) le 27 et 28 avril.