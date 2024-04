Ce que vous voyez est une Ford Mustang pas comme les autres. Conçue par le studio milanais BorromeodeSilva, elle s'appelle STL-1 et sera produite en édition très limitée. En fait, le tout premier exemplaire ne sera même pas vendu, puisqu'il sera exposé au Studio. Les autres voitures, en revanche, seront toutes fabriquées sur commande et personnalisées selon les goûts du client.

Née pour le tout-terrain

Pour le directeur du Studio, Carlo Borromeo, il s'agit de la concrétisation d'une "vision" qu'il a eue en 2008, lorsque l'ingénieur est parti des États-Unis pour se rendre à Buenos Aires, en Argentine, à bord d'une Mustang Fastback de 1968. Pour l'occasion, le directeur du Studio a commencé à imaginer comment la modifier pour en faire la voiture de sport tout-terrain par excellence.

Laissant de côté le style sportif pur, la STL-1 adopte un look de voiture "Baja" avec un design minimaliste et fonctionnel. La carrosserie, entièrement en aluminium, subit une transformation complète : le toit est supprimé au profit d'une cage tubulaire robuste, qui suit la ligne originale et peut être complétée par un toit en toile en option.

L'intérieur a été revu avec des matériaux de haute qualité tels que la fibre de carbone et présente une instrumentation numérique et des commandes minimalistes.

Un son de Boss

Sous le capot, la STL-1 abrite un puissant moteur 5.0 V8 Road Runner, dérivé de celui qui équipe la Mustang Boss 302 2012, capable de délivrer 444 ch.

Grâce à des composants renforcés tels qu'un vilebrequin et des pistons forgés, des culasses optimisées et un système d'admission dérivé de la 302R, le moteur de cette Ford unique atteint une puissance maximale sans précédent, avec une plage de régime allant jusqu'à 7 400 tr/min.

La position surélevée est associée à une suspension indépendante, à des freins améliorés et à une transmission entièrement révisée, y compris un arbre et un différentiel à glissement limité. Les roues de la Turbine sont montées sur des pneus Pirelli Scorpion tout-terrain, ce qui a nécessité la modification des garde-boue afin d'améliorer les angles d'attaque et de départ, ainsi que la garde au sol.

Le prix de cette Ford "Made in Italy" n'est pas connu, mais il est probable que le chèque à tirer ne posera aucun problème à ceux qui souhaitent ajouter une telle "bête" à leur collection.