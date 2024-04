Les routes de campagne sont les plus dangereuses d'Europe. C'est ce qu'indique le PIN Flash Report 46 "Reducing road deaths on rural roads", publié par le Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC), une organisation indépendante à but non lucratif basée à Bruxelles qui s'est engagée à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes en Europe.

Au sein de l'Union européenne, la moitié des décès sur la route (10 637 décès en 2022) se sont produits sur des routes autres que les autoroutes. Le rapport explique également quelles sont les principales victimes et causes des accidents de la route, d'où les recommandations de l'ETSC aux États membres de l'UE pour rendre les routes plus sûres.

Où se produisent la plupart des accidents ?

Selon le rapport, qui couvre la période 2012-2022, les routes extra-urbaines sont plus dangereuses, car elles sont souvent dépourvues de barrières centrales et latérales et sont empruntées par des véhicules très différents en termes de poids et de vitesse : on y trouve des voitures, des camions et même des cyclistes et des piétons.

Au cours de la dernière décennie, le nombre de tués sur les routes non urbaines dans l'UE a diminué de 25 %, passant de 14 162 en 2012 à 10 644 en 2022. On est loin de l'objectif inspiré de la Vision zéro de l'UE, qui consiste à réduire de 50 % le nombre de tués sur les routes d'ici à 2030 par rapport à 2019, et de l'aspiration de l'UE à ne plus avoir de décès sur les routes d'ici à 2050.

PIN Flash Report 46 'Reducing road deaths on rural roads' (Réduire le nombre de morts sur les routes de campagne)

Dans les pays du PIN, la Belgique et l'Estonie ont obtenu la réduction annuelle moyenne la plus élevée (6 %), suivies par la Grèce et la Norvège avec une réduction de 5 % pour les périodes 2012-2021 et 2012-2022. Dans trois pays, le nombre de morts sur les routes de campagne a augmenté en moyenne chaque année au cours des dix dernières années. Le nombre de tués a augmenté en moyenne de 8 % par an en Serbie et de 1 % en Israël et aux Pays-Bas.

En Italie aussi, le plus grand nombre de décès (48,5 % du nombre total de décès sur les routes en 2022) se concentre sur ce type de routes, qui ont un taux de mortalité plus élevé (4,3 décès pour 100 accidents), par rapport aux autres zones routières (3,5 autoroutes ; 1,1 routes urbaines).

Variation du nombre de décès sur les routes de campagne, les routes urbaines et les autoroutes dans l'UE

Le graphique ci-dessous montre la réduction du nombre de décès sur les routes urbaines et les autoroutes entre 2012 et 2022.

Évolution annuelle moyenne du nombre de décès sur les routes de campagne 2012-2022

Les principales causes d'accidents

Une comparaison des pays européens analysés dans l'étude montre que la vitesse reste un facteur de risque important : dans de nombreux pays, un grand nombre de conducteurs roulent plus vite que la limite affichée sur les routes de campagne, malgré la disponibilité et la fiabilité des technologies de contrôle automatisé, telles que les radars et les dispositifs de mesure de la vitesse moyenne.

Les réductions les plus importantes de la vitesse moyenne sur les routes extra-urbaines en Europe ont été enregistrées en France et en Autriche, où les voitures et les camionnettes ont ralenti de 0,7 % par an. En Serbie, une baisse de 0,5 % par an a été enregistrée sur la période 2014-2022 sur les routes où la vitesse est limitée à 80 km/h.

Différence entre l'évolution annuelle moyenne du nombre de décès sur les routes urbaines et non urbaines

Il y a aussi un fait très triste à considérer : dans les statistiques finlandaises sur les collisions, contrairement à d'autres pays de l'UE, les suicides sont inclus. Des enquêtes approfondies sur les accidents survenus entre 2018 et 2022 ont conclu qu'environ 19 % des collisions mortelles de véhicules à moteur survenues sur des routes suburbaines étaient des suicides, tout comme 9 % des collisions mortelles impliquant des piétons et des cyclistes.

Les recommandations du Conseil européen

Face à ces chiffres, les recommandations du CTSE pour rendre les routes plus sûres sont au nombre de quatre

L'installation de barrières latérales et centrales

l'élimination des obstacles en bordure de route

construction de pistes séparées pour les cyclistes ;

construction de trottoirs pour les piétons.

"Les routes de banlieue peuvent être rendues plus sûres grâce à des interventions qui ne sont pas nécessairement coûteuses", commente Jenny Carson, co-auteur du rapport.

Pendant ce temps, la France, l'Espagne et la région belge des Flandres ont réduit la limite de vitesse sur toutes les routes extra-urbaines au cours de la période considérée. La Suède a beaucoup investi dans les routes "2+1", qui comportent une barrière centrale et une barrière de sécurité.

En Écosse, des expériences ont été menées avec des panneaux de signalisation spéciaux pour les motocyclistes afin de les guider dans les virages serrés, et des résultats remarquables ont été obtenus. En Pologne, dans la région de Poméranie occidentale, 800 km de pistes cyclables de qualité ont été construits en cinq ans. Nous espérons donc de meilleurs chiffres pour les dix prochaines années (2023-2033).