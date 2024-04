On dit que toute publicité est bonne à prendre. C'est vrai dans le cas du nouveau crossover d'Alfa Romeo. Jean-Philippe Imparato, PDG de l'entreprise, explique que le site web est tombé en panne à la suite de la controverse suscitée par le nom initialement choisi pour le premier véhicule électrique de la firme : "Nous avons reçu un nombre sans précédent de visites sur le configurateur en ligne, ce qui a provoqué une panne du site web pendant quelques heures".

La nouvelle Junior devait s'appeler Milano, mais les autorités italiennes n'étaient pas satisfaites de ce nom. La plus petite Alfa ne sera pas fabriquée à Milan, mais en Pologne, dans l'usine de Tychy, où sont également construits les modèles jumeaux Jeep Avenger et Fiat 600. Le ministère des entreprises et du Made in Italy a critiqué Alfa Romeo pour avoir choisi Milano pour un produit fabriqué à près de 800 miles (1 287 km) de là, dans un autre pays.

L'opposition exprimée par le gouvernement italien est intervenue juste après la présentation de la Milano, le 10 avril. Cependant, Alfa Romeo a annoncé le nom du modèle le 13 décembre 2023. Il n'est pas certain que le constructeur ait été informé en interne de l'existence de ce nom problématique au cours de ces quatre mois. L'équipe juridique de l'entreprise aurait dû être informée des conséquences négatives potentielles du nom choisi. Reuters cite le ministre italien de l'industrie, Adolfo Urso, qui a déclaré à l'adresse :

"Une voiture appelée Milano ne peut pas être produite en Pologne. La loi italienne l'interdit. Cette loi stipule qu'il est interdit de donner des indications qui induisent les consommateurs en erreur. Une voiture appelée Milano doit donc être produite en Italie. Sinon, elle donne une indication trompeuse qui n'est pas autorisée par la loi italienne".

Le patron d'Alfa Romeo ne partage pas cet avis : "Nous avons décidé de changer le nom, même si nous savons que nous ne sommes pas obligés de le faire, parce que nous voulons préserver l'émotion positive de nos produits et éviter tout type de controverse."

La production de la nouvelle Milano n'ayant pas encore commencé, Imparato a déclaré lors d'une conférence que l'impact financier du changement de nom était minime. Il a ajouté que seuls quelques supports marketing devront être mis à jour pour refléter le changement de nom "Junior". Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré la semaine dernière que le crossover aurait coûté près de 11 000 dollars (soit 10 350 euros) de plus s'il avait été fabriqué en Italie plutôt qu'en Pologne.

Le changement de nom n'est pas sans précédent. En 2009, Alfa Romeo avait initialement prévu d'utiliser Milano pour le remplacement de la 147. Mais cela n'a pas été le cas, puisque c'est finalement le nom Giulietta qui a été retenu. Automotive News rapportait à l'époque que la décision de renommer la voiture avait été prise à la dernière minute.

Bien que des documents sous embargo aient déjà été envoyés aux médias avec des photos de la berline Milano, les magazines ont été priés de ne pas les publier. Pourquoi ? Pour des "questions d'organisation".

La raison invoquée par Alfa Romeo est plutôt vague. Le problème n'était pas d'ordre bureaucratique, comme c'est le cas aujourd'hui, mais résultait d'un différend entre le constructeur italien et les travailleurs de cette région. La société mère, Fiat, a décidé de transférer les concepteurs et les ingénieurs de Milan à Turin pour "accroître l'efficacité et réduire les coûts".

Pour éviter que le conflit ne s'aggrave, l'Alfa Romeo Milano est devenue la Giulietta lors de sa présentation le 5 décembre 2009. À l'origine, il était prévu de présenter la rivale de la Volkswagen Golf quelques jours auparavant, le 30 novembre.