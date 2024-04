En février dernier, nous vous avons demandé de nous aider à retrouver d'autres circuits de course disparus au fil du temps. Et vous avez répondu présent : nos boîtes mail ont été inondées de renseignements dans les jours qui ont suivi. Aujourd'hui, nous avons 10 nouveaux circuits à partager, chacun avec une histoire intéressante.

Nos dernières trouvailles concernent des circuits routiers tentaculaires, des circuits de petite ville et même une gigantesque piste superspeedway que les satellites de Google ont filmée avant et pendant sa destruction. Il s'agit de l'une des images les plus intéressantes (et peut-être les plus tristes) de circuits de course sur Google Earth à ce jour.

Nous savons que d'autres circuits attendent d'être redécouverts, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos conseils par courrier électronique et dans les commentaires ! Que ce soit en France, aux États-Unis, ou dans le monde entier, votre avis nous intéresse. Ceci étant dit, commençons notre troisième voyage virtuel sur Google Racetracks.

Circuit : Greenwood Roadway

Lieu : Indianola, Iowa

Coordonnées : 41°15'08 « N 93°29'33 »W

Dennis, lecteur de Motor1, nous a envoyé ce tuyau, et à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un circuit encore en activité. Niché dans le Centre-Sud de l'Iowa, se trouvait un circuit routier de 16 virages au milieu de nulle part. Selon Racingcircuts.info, il a été actif de 1963 à 1967 et son éloignement a été en partie à l'origine de sa chute. La faible fréquentation des spectateurs et les problèmes de maintenance ont également contribué à sa disparition. Aujourd'hui, le site est utilisé pour la formation à l'utilisation d'équipements lourds. Mais Greenwood Roadway existe toujours dans le monde du jeu, grâce à des titres comme rFactor et Assetto Corsa.

Piste : Motordrome 70 Speedway

Lieu : Smithton, Pennsylvanie

Coordonnées : 40°10'30 « N 79°43'30 »W

Cet ovale a commencé sa vie comme piste de terre en 1972, puis est devenu une piste NASCAR homologuée en 1989. Speedway and Road Race History rapporte qu'il a été asphalté à ce moment-là, et selon Tom, lecteur de Motor1 qui nous a envoyé l'information, la fréquentation des spectateurs a chuté à partir de ce moment-là. L'imagerie de Google montre la piste dans un état correct, et si l'on passe en mode « street view », l'entrée est toujours clairement indiquée. Cependant, Tom nous dit que la piste est fermée depuis plusieurs années et qu'elle est actuellement utilisée par une entreprise spécialisée dans la construction de murs antibruit.

Circuit : Illiana Motor Speedway

Lieu : Schererville, Indiana : Schererville, Indiana

Coordonnées : 41°28'35 « N 87°25'17 »W

À seulement quelques kilomètres de Chicago se trouvent les vestiges de l'Illiana Motor Speedway, un circuit qui a été actif pendant près de 70 ans, à la fois en tant qu'ovale en terre battue et en tant qu'ovale pavé. John, lecteur de Motor1, nous a fait part de son expérience de pilote de course sur ce circuit, où il a concouru dans les années 1970 et 1980. Le fils de John a également couru sur le circuit d'Illiana, mais celui-ci a fermé ses portes en 2016. Selon l'Associated Press, la ville de Schererville a acheté le circuit avec l'intention de le démolir et de réaffecter le terrain ; en 2021, les bâtiments et les gradins avaient été enlevés, mais l'asphalte était toujours là. Des discussions sur l'utilisation du terrain étaient en cours en 2023, mais l'état actuel de la piste n'est pas connu.

Piste : Circuit de Bridgehampton

Lieu : Sag Harbor, New York

Coordonnées : 40°58'41 « N 72°20'03 »W

Aujourd'hui situé sur un terrain de golf, le Bridgehampton Race Circuit était autrefois un circuit animé de 12 virages. Il a officiellement ouvert ses portes en 1957 et a accueilli toutes sortes de courses, de Can-Am au Championnat du monde de voitures de sport, en passant par NASCAR. Un site web consacré au circuit parle de Mario Andretti emmenant Paul Newman faire des tours de piste au volant d'une Mustang. Le circuit a fermé ses portes en 1999 et, bien que le terrain de golf offre une vue d'ensemble de l'ancienne piste, nous avons mis en évidence le tracé original à l'aide de notre outil de comparaison d'images. Nous remercions Michael de nous avoir montré ce morceau d'histoire de la course automobile.

Circuit : Bluegrass Motorsports Park

Lieu : Napoleon, Kentucky Napoleon, Kentucky

Coordonnées : 38°45'45 « N 84°47'55 »W

Peut-on dire qu'un circuit a été abandonné s'il n'a jamais été officiellement achevé ? C'est le cas du Bluegrass Motorsports Park, dont les travaux ont débuté en 2008. Il existe toujours une page Facebook pour le circuit routier, qui a été conçu par Derek Daly. Une vidéo de GraySpeed Productions évalue le parcours à 4 km, et bien qu'il ait l'air assez beau depuis l'œil de Google dans le ciel, l'asphaltage final n'a jamais été terminé. Construit juste au moment de la grande récession de 2009-2010, le projet aurait perdu son financement. Selon Dave, la piste appartient actuellement à un propriétaire privé et n'est pas accessible au public.

Circuit : Roseburg Speedway

Lieu : Green, Oregon

Coordonnées : 43°09'34 « N 123°21'41 »W

Même un petit circuit qui n'a été ouvert que brièvement mérite un moment de lumière. C'est le cas du Roseburg Speedway, niché dans le sud-ouest de l'Oregon, au milieu des arbres. Nous tenons cette information de Hans, qui s'est rendu sur le circuit lorsqu'il était enfant pour assister aux courses. Il nous dit que c'était un endroit dangereux ; il n'y avait pas beaucoup de protection pour les spectateurs et il semble qu'une voiture ait déjà percuté les gradins. Hans mentionne que cela s'est produit à la fin des années 1960, mais une page Facebook affirme que l'ovale n'a été ouvert qu'en 1963-1964. Quelle que soit la durée de son existence, son héritage perdure avec la silhouette fantomatique d'arbres à l'endroit où se trouvait la piste.

Circuit : Dayton Speedway

Lieu : Dayton, Ohio

Coordonnées : 39°43'19 « N 84°15'14 »W

Il n'a pas été facile de trouver des informations sur ce circuit ovale d'un demi-mile. Un tuyau de Doug nous a donné une localisation approximative, et un article du Dayton Daily News a complété le reste. Inauguré en 1934, il s'agissait en fait d'un peu plus d'un demi-mile (5/8) et d'une piste très rapide. Des pilotes célèbres tels que Richard Petty et A.J. Foyt y ont fait des tours de piste, mais il a été fermé périodiquement dans les années 1970 et définitivement en 1982. Malheureusement, il est devenu une décharge, mais des sections de l'ancien circuit sont encore visibles du ciel.

Circuit : Lynndale Farms Raceway

Lieu : Pewaukee, Wisconsin

Coordonnées : 43°06'29 « N 88°18'08 »W

Si vous viviez dans un lotissement qui était autrefois un circuit routier de 13 virages sur 2,5 miles, pourriez-vous résister à l'envie de donner un coup d'accélérateur au milieu de toutes les maisons ? Lynndale Farms est un joli lotissement dont les routes suivent une bonne partie de l'ancienne piste. Et si vous regardez bien en haut à droite de l'image, vous verrez qu'une partie de l'ancienne chaussée est encore là. Selon Barcboys.com, la piste n'a été ouverte que de 1963 à 1967 et a été fermée en raison du mauvais temps dans le Wisconsin et de plaintes pour nuisances sonores de la part des voisins. Un grand merci à John pour le tuyau sur cette piste.

Circuit : Wilmot Hills Road Racing Course

Lieu : Wilmot, Wisconsin Wilmot, Wisconsin

Coordonnées : 42°29'54 « N 88°11'03 »W

Nous devrions peut-être faire un voyage dans le Wisconsin juste pour visiter tous les vieux circuits qui existaient autrefois. À l'ombre de la station de ski de Wilmot Mountain se trouve un petit circuit routier d'un kilomètre qui a brillé de mille feux dans les années 1950 et 1960. Barcboys raconte qu'il a été très utilisé pendant cette période, que ce soit pour des écoles de pilotage ou des courses de la SCCA. Il a fermé en 1967, mais Joe, lecteur de Motor1, nous dit que très peu de choses ont changé depuis. Même les bâtiments sont encore en place.

Le circuit : Texas World Speedway

Lieu : College Station, Texas : College Station, Texas

Coordonnées : 30°32'15 « N 96°13'11 »W

Il est impossible de manquer les vestiges du Texas World Speedway vus d'en haut. D'une longueur de trois kilomètres, il s'agissait d'un véritable superspeedway qui accueillait la NASCAR, l'IMSA et plusieurs autres séries de courses à grande échelle. Le site disposait également d'un circuit routier, mais selon RacingCircuits, les conditions météorologiques ont souvent entravé l'activité de la piste. Il est tombé en ruine ; la NASCAR l'a retiré de son programme dans les années 1980, mais les équipes l'utilisaient occasionnellement pour des essais. L'informateur Michael nous a rappelé que le circuit a fermé définitivement ses portes en 2017.

Le terrain a été réaffecté à la construction de logements et, en 2024, le Texas World Speedway n'existera plus. Cependant, une image frappante de Google Earth capture la piste à deux époques différentes, montrant les os de l'ancienne chaussée mélangés à des tas de terre provenant de la rénovation. C'est une triste fin pour l'un des rares superspeedways jamais construits.