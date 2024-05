Un châssis monocoque, des freins en carbone-céramique, un échappement en titane avec un revêtement en céramique, un moteur V12 de 1 200 chevaux. On dirait la recette d'une nouvelle Hypercar, non ? Sauf que ce n'est pas le cas. Ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques du nouveau Engler V12, un quad qui semble mieux placé pour rivaliser avec une Bugatti qu'avec un Honda TRX250X.

Engler Automotive dévoilera les détails exacts du moteur d'ici un an, mais nous savons qu'il développera 700 à 800 chevaux, en version atmosphérique, dans sa configuration la moins puissante, soit un peu moins que la nouvelle Ferrari 12Cilindri. La version haut de gamme du moteur V12 amélioré développera 1 200 chevaux et la société affirme qu'il répondra aux réglementations les plus strictes en matière d'émissions, y compris celles de la Californie.

Le V12 Engler est équipé d'une transmission à double embrayage à huit vitesses, conçue en interne et construite en collaboration avec l'Université technique, Faculté de génie mécanique, à Kosice, en Slovaquie. Il ne pèse que 30 kg, soit une fraction de son poids à vide de 1 200 kg. L'Engler est équipé de jantes forgées en magnésium de 20 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, et le tout est monté sur le châssis avec des éléments de suspension en titane et des amortisseurs exclusifs.

Le quad peut accueillir deux pilotes sur ses sièges en cuir souple, recouverts du même matériau que les sacs Hermès. Engler fabrique le siège en fonction du client. Il est équipé de deux écrans tactiles, l'un pour la gestion télématique du véhicule et l'autre pour le système d'infodivertissement Apple CarPlay.

Un V12 et pas de pédales !

Engler a conçu le V12 sans pédales, en plaçant toutes les commandes du véhicule sur la barre de direction. Son pare-brise réglable en hauteur fonctionne en synchronisation avec l'aérodynamique active dissimulée dans la carrosserie. Il n'y a pas non plus de ceinture de sécurité, même si, en cas d'accident, il est plus sûr d'être éjecté que de rester sur le quad, puisqu'il n'y a pas de carrosserie entre vous et le sol.

Engler Automotive ne construit actuellement que 10 voitures par an, mais prévoit d'augmenter ce nombre avec l'introduction de ce quad. L'entreprise teste actuellement le V12 sur circuit avant de l'utiliser sur les voies publiques pour le soumettre à des tests de circulation.