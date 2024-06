Jeep a enfin présenté son premier véhicule électrique pour l'Amérique du Nord, le Wagoneer S. S'écartant radicalement du design droit et caissonné qui fait la réputation des Jeep, il est doté d'une puissance de 600 chevaux et d'une allure résolument élégante, axée sur la conduite sur route. Ne vous inquiétez pas, amateurs de Jeep, le constructeur n'a pas oublié les purs et durs du tout-terrain. Elle a en effet dévoilé un nouveau concept baptisé Wagoneer S Trailhawk.

Le concept Jeep Wagoneer S Trailhawk partage ses bases avec le Wagoneer S standard. Il repose sur la même plateforme STLA Large et, bien que Jeep ne dise pas quel type de moteur se trouve en dessous, le SUV est censé avoir "toutes les capacités du nouveau véhicule de production". Si nous devions deviner, cela signifierait la même batterie de 100,5 kilowatts-heure et le même groupe motopropulseur de 600 chevaux.

Les capacités supplémentaires se retrouvent dans les détails. Le concept Trailhawk bénéficie d'une suspension rehaussée de 5 cm et de pneus tout-terrain de 31,5 pouces pour améliorer les angles d'approche, de franchissement et de départ, ainsi que l'adhérence. Des crochets de remorquage de couleur vive ornent les pare-chocs avant et arrière, tandis que des extracteurs d'air fonctionnels soulagent les zones de haute pression dans les passages de roue lors des déplacements à grande vitesse. Les pare-chocs redessinés sont également dotés d'un revêtement anti-rayures pour éviter les dommages lors des aventures hors du bitume.

Outre les modes de conduite Auto, Sand, Snow, Eco et Sport, le concept Trailhawk dispose d'un mode Rock spécialement conçu pour les déplacements à basse vitesse. Un essieu arrière à verrouillage électronique, sélectionnable par le conducteur, est également disponible pour les pistes particulièrement difficiles.

Au centre de l'habitacle redessiné du concept Trailhawk se trouve un nouveau volant de forme octogonale. Sur la console centrale, derrière le sélecteur de vitesses, vous trouverez un panneau de commutateurs de couleur rouge pour le mode de conduite et les bascules de blocage de différentiel. Il y a même une poignée de maintien pour le passager lorsque les choses se corsent.

Bien que Jeep affirme que le Wagoneer S Trailhawk est un concept, il semble remarquablement prêt pour la production. Si l'on supprime quelques éléments intérieurs fantaisistes, ce SUV pourrait être introduit demain en tant que finition du Wagoneer S. Nous pensons que c'est exactement ce que Jeep prévoit de faire dans un avenir proche. L'équipement supplémentaire signifie qu'il sera probablement plus cher et moins efficace en termes d'autonomie, mais pour les amateurs de tout-terrain, il est beaucoup plus attrayant.

Galerie: Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept