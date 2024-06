BMW a récemment donné un coup de jeune à la M3 Touring en la dotant de phares plus acérés et d'une puissance légèrement accrue. Des plans sont déjà en cours pour une édition spéciale CS prévue pour 2025, avec de nombreux éléments en fibre de carbone de série et une nouvelle augmentation de la puissance du moteur. À plus long terme, la rumeur veut que la division M prépare également une M3 à toit long sans moteur à combustion.

Un initié de BMW bien connu de l'agenda munichois, qui a l'habitude de bien faire les choses, affirme qu'une M3 Touring électrique est prévue. Postant sur les forums Bimmer Post, la source affirme qu'un break électrique performant de Bavière a été approuvé pour la production. Plutôt que d'être basée sur la plateforme CLAR comme le super break actuel, elle sera soutenue par l'architecture Neue Klasse développée spécifiquement pour les VE.

La BMW M3 Touring 2025 avec un moteur à six cylindres en ligne

Mais ce n'est pas pour tout de suite. BMW a annoncé qu'elle lancerait une Série 3 basée sur l'architecture Neue Klasse en 2026, la M3 électrique étant attendue pour 2027. La logique veut que le break arrive après la berline, et il est donc peu probable qu'il soit commercialisé avant 2028. Le même initié mentionne que la berline a également reçu le feu vert, ainsi qu'une nouvelle génération de M3 à essence. Il est intéressant de noter qu'il n'est pas question d'une remplaçante de l'actuelle M3 Touring avec un moteur à combustion.

Si vous aimez suivre les noms de code internes de BMW, la M3 à essence est censée s'appeler "G84", tandis que le modèle électrique s'appelle "ZA0". La M3 Touring à zéro émission serait connue sous le nom de "ZA1". Selon la même source fiable, la marque de luxe allemande prépare également des versions M entièrement électriques des modèles X3 et X4 basés sur la Neue Klasse. Ces voitures sont apparemment appelées "ZA5" et "ZA7", respectivement.

Quant aux noms que porteront ces voitures, BMW a déjà exclu de combiner "i" et "M", donc ne vous attendez pas à un iM3 ou quelque chose de ce genre. Curieusement, les deux lettres ont déjà été associées pour des voitures électriques M Performance telles que la i4 M50, la i5 M60 et la i7 M70.

La BMW Vision Neue Klasse 2022 présente en avant-première la berline électrique Série 3 2026 et sa variante M3.

Frank van Meel, le patron de BMW M, a déclaré à Ars Technica il y a quelque temps que les ingénieurs travaillaient sur une configuration à deux moteurs pour la propulsion arrière et sur une configuration à quatre moteurs plus puissante pour la transmission intégrale. Les modèles M3 seraient équipés de la première configuration, qui développe environ 700 chevaux. Il devrait en être de même pour les variantes M des X3 et X4 électriques, puisqu'elles seront toutes liées mécaniquement.