La Ford Capri va-t-elle vraiment revenir ? Pour l'instant, le constructeur reste discret. Il n'a jamais officiellement confirmé son intention de dépoussiérer le nom du coupé des années 1960. Pourtant, il y a eu des allusions... et il y en a encore. Tous mènent (ou semblent mener) à la même solution. En effet, il semble bien que le nom Capri soit sur la rampe de lancement.

De quels indices s'agit-il ? Ceux fournis directement par Ford et sa campagne marketing originale pour un modèle qui sera dévoilé le 10 juillet. Ci-dessous, nous vous disons, et nous vous montrons, tout.

Un message suffit

Si les opérations de teasing ont généralement pour terrain de chasse les réseaux sociaux, pour la nouvelle Ford, tout se passe entre le monde analogique et le monde numérique. En effet, une étrange publicité est apparue dans certaines publications spécialisées, avec un style rétro et de nombreuses références au passé. Le texte est le suivant :

"Nous redonnons aux icônes leur statut légendaire, en les reconnectant pour une nouvelle ère. Forte de 55 ans de savoir-faire, notre équipe a restauré 1 986 coupés classiques. Nous promettons de rendre à votre voiture sa gloire d'origine, rapidement et à CHAQUE fois."

L'étrange annonce anticipant l'arrivée de la nouvelle Ford Capri

On dirait une publicité pour un atelier de réparation, mais le jeu de mots EV-ERY time cache l'un des indices les plus importants : EV, l'abréviation de electric cars (voiture électrique). Les observateurs les plus attentifs reconnaîtront les lignes de la Ford Capri, née en 1969 (les 55 années mentionnées dans la publicité) et déclassée en 1986 (l'autre nombre du texte).

"Un indice est un indice, deux indices sont une coïncidence, mais trois indices font une preuve", disait Agatha Christie.

Ford Capri Ford Capri RS 2600

Au bas de l'annonce apparaît un QR code avec un numéro de téléphone, le texte vous invitant à taper le message Whatsapp "Comeback". Le système pose alors quelques questions et envoie finalement quelques photos d'un modèle mystérieux, avec la date du 10 juillet.

Les photos montrent les blocs optiques avant et arrière, ces derniers donnant également un aperçu de l'arrière du véhicule qui ressemble à un coupé.

Ce que l'on peut attendre

En résumé, le 10 juillet 2024, nous pouvons nous attendre à la présentation d'un SUV coupé électrique de Ford, probablement appelé Capri. Un tout nouveau modèle très probablement basé sur la plateforme MEB de Volkswagen, comme le nouvel Explorer. Il pourrait également partager la gamme de moteurs avec ce dernier, en y ajoutant des groupes motopropulseurs plus puissants, peut-être dérivés du Volkswagen GTX, pour souligner la sportivité du modèle.

Il y a ensuite un élément particulier, entièrement italien, à prendre en considération. Le nom Capri pourrait en effet poser quelques problèmes à Ford en Italie, étant donné que le SUV coupé électrique ne sera pas produit dans le Bel Paese. Un fait qui a contraint Alfa Romeo à changer le Milano en Junior. Le constructeur américain pourrait donc avoir choisi un nom différent pour le marché de nos voisins. Nous verrons bien.