Koenigsegg a annoncé, ce lundi, avoir effectué le 0 à 400 km/h puis un retour à zéro, en 27,83 secondes, avec une Jesko, ce qui constitue un nouveau record. Ce temps efface, de 0,98 seconde, l'ancien record établi en 2023 par la Koenigsegg Regera.

Le constructeur suédois de supercars a également déclaré que la Jesko Absolut a battu le record du "0-402-0 km/h", réalisant cet exploit en seulement 28,27 secondes (1,33 seconde de moins que le record de la Regera). Elle a également établi le record de la voiture de série la plus rapide à 400 km/h et à 402 km/h, avec respectivement 18,82 secondes et 19,2 secondes. Ces quatre records ont été réalisés par le pilote d'essai d'usine Markus Lundh sur un aérodrome d'Örebro, en Suède, le jeudi 27 juin.

Un missile sur roues

La Jesko est l'une des supercars les plus extrêmes de la planète. Son V8 biturbo de 5,0 litres développe 1 600 chevaux avec de l'essence E85. Il est relié aux roues arrière via ce que Koenigsegg appelle la "Light Speed ​​Transmission" (LST), soit une boîte de vitesses à neuf rapports qui utilise sept embrayages pour des changements de vitesse ultra-rapides.

La voiture utilisée pour établir les records roulait à l'E85 et n'avait subi aucune modification, à l'exception d'un arceau de sécurité et d'un siège conducteur provenant d'une Koenigsegg One:1, ce qui avait été "privilégié par le conducteur", selon la marque.

La version Absolut, utilisée ici, évite le gros aileron et l'appui ultime au profit de la vitesse en ligne droite, optimisant la traînée pour obtenir une meilleure accélération. Bien que ce record soit certainement impressionnant, le fondateur Christian von Koenigsegg estime que la Jesko Absolut peut dépasser les 530 km/h si on lui donne suffisamment d'espace. Nous sommes déjà assis sur notre siège avec le pop-corn dans l'attente de ce moment.

Galerie: Koenigsegg Jesko Absolut