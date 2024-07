Les campagnes de désinformation russes n'ont rien de nouveau, mais celle-ci est particulièrement bizarre. Un site d'information russe appartenant à l'État diffuse une fausse information manifeste selon laquelle Olena Zelensky, épouse du président ukrainien Volodymyr, aurait acheté une Bugatti Tourbillion au concessionnaire Bugatti Paris. Le concessionnaire nie ce fait et a déclaré dans un communiqué qu'il engageait une action en justice contre les parties qui ont diffusé cette propagande.

Comme l'a noté le journaliste italien David Puente sur X (anciennement Twitter), l'histoire a émergé d'un site web francophone appelé "Verite Cachee". Le site a été mis en ligne le mois dernier, avant les élections et semble être constitué d'un contenu pro-russe de mauvaise qualité, généré par l'intelligence artificielle.

Le site présente ce qu'il prétend faussement être une facture pour la voiture, et une vidéo deepfake sur Instagram d'une personne prétendant être un employé du concessionnaire annonçant la vente d'une Tourbillon à Zelensky. L'histoire de ce site a ensuite été reprise par RIA Novosti, une revue d'État russe.

Le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation souligne sur X que ces affirmations sont manifestement fausses. Il suppose également que ces affirmations ont été faites à l'occasion du sommet de l'OTAN qui se tiendra la semaine prochaine à Washington D.C. et auquel M. Zelensky assistera.

Bugatti Paris note que la facture est fausse. "Les mentions légales obligatoires ne figurent pas sur la facture, le prix du véhicule est manifestement erroné, le prix des options et leurs descriptions sont inexacts et incohérents, le graphisme est obsolète, et le Car Lovers Group [propriétaire de Bugatti Paris] n'aurait jamais autorisé l'émission d'un tel document". Au cas où le doute subsisterait.

Tout cela est un peu grossier et évident pour quiconque possède un minimum de connaissances en matière de communication, mais cette affaire n'a pas empêché les gens d'y croire. Sur X, "Bugatti" est actuellement un sujet tendance, avec près de 100 000 messages, et pas seulement parce que les gens sont enthousiasmés par la Tourbillon.

Shayan Sardarizadeh, journaliste à la BBC, pense que cette propagande peut être attribuée à un réseau de sites dirigés par John Mark Dougan, un ancien policier de Floride vivant en Russie, qui gère un certain nombre de sites de désinformation pro-russes. La BBC a rapporté l'année dernière que les sites de Dougan faisaient circuler une rumeur selon laquelle Volodomyr Zelensky aurait acheté deux yachts avec l'argent des contribuables américains.